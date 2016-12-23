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Player FM для Android

Player FM 3.6.0.8 для Android

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Описание Player FM 3.6.0.8 для AndroidОписание   Скачать Player FM 3.6.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (11,53 Мб) Скриншоты Player FM 3.6.0.8 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Player FM 3.6.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Player FM 3.6.0.8 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Player FM - отличный облачный подкаст-менеджер для Android, с помощью которого можно быстро и легко найти аудиоканалы на любой вкус. Присутствует синхронизация между устройствами, контроль скорости воспроизведения, таймер сна, интерактивные уведомления, виджеты рабочего стола и блокировка экрана, а также поддерживается воспроизведение офлайн.

Основные возможности Player FM:

  • Большое количество актуальных тем (более 500).
  • Более 50000 каналов.
  • Наличие контроля скорости и таймера сна.
  • Поиск по каталогу.
  • Интерактивные уведомления.
  • Личные рекомендации.
  • Виджеты рабочего стола и блокировка экрана.
  • Прослушивание локальных файлов.
  • Облачная синхронизация на различных платформах.
  • Возможность подписываться не только на отдельные каналы, но и на целые темы.
  • Наличие офлайн-режима.
  • Возможность выбора эпизодов.
  • История прослушиваний.
  • Поддержка Chromecast, Android Wear и многое другое.
Что нового в Player FM 3.6.0.8 для Android?
  • Отсортируйте Ваши подписки с "Умными Категориями"! Приложение само подберет категории, предоставит рекомендации и Вы сможете сделать свои категории общедоступными.
  • Расширенный поиск по эпизодам, сериям, подпискам и темам. Поиск среди более чем 16 миллионов эпизодов по названиям и описаниям.
  • Особые обложки эпизодов.
  • Новый блестящий значок приложения и многое другое.
Скриншоты Player FM:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 265
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Радио
 Программа Player FM отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Player FM

Admin

Отзывов о программе Player FM 3.6.0.8 для Android пока нет, можете добавить...

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