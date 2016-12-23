Player FM 3.6.0.8 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 11,53 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

3.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 3.50 из 5

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5 Player FM - отличный облачный подкаст-менеджер для Android, с помощью которого можно быстро и легко найти аудиоканалы на любой вкус. Присутствует синхронизация между устройствами, контроль скорости воспроизведения, таймер сна, интерактивные уведомления, виджеты рабочего стола и блокировка экрана, а также поддерживается воспроизведение офлайн. Основные возможности Player FM: Большое количество актуальных тем (более 500).

Более 50000 каналов.

Наличие контроля скорости и таймера сна.

Поиск по каталогу.

Интерактивные уведомления.

Личные рекомендации.

Виджеты рабочего стола и блокировка экрана.

Прослушивание локальных файлов.

Облачная синхронизация на различных платформах.

Возможность подписываться не только на отдельные каналы, но и на целые темы.

Наличие офлайн-режима.

Возможность выбора эпизодов.

История прослушиваний.

Поддержка Chromecast, Android Wear и многое другое. Что нового в Player FM 3.6.0.8 для Android?

Отсортируйте Ваши подписки с "Умными Категориями"! Приложение само подберет категории, предоставит рекомендации и Вы сможете сделать свои категории общедоступными.

Расширенный поиск по эпизодам, сериям, подпискам и темам. Поиск среди более чем 16 миллионов эпизодов по названиям и описаниям.

Особые обложки эпизодов.

Новый блестящий значок приложения и многое другое. Скриншоты Player FM: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 265 Разработчик Player FM Podcasts Последнее обновление 23.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Плееры - Радио Отзывы о программе Player FM Admin Отзывов о программе Player FM 3.6.0.8 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости