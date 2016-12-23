Player FM - отличный облачный подкаст-менеджер для Android, с помощью которого можно быстро и легко найти аудиоканалы на любой вкус. Присутствует синхронизация между устройствами, контроль скорости воспроизведения, таймер сна, интерактивные уведомления, виджеты рабочего стола и блокировка экрана, а также поддерживается воспроизведение офлайн.
Основные возможности Player FM:
Большое количество актуальных тем (более 500).
Более 50000 каналов.
Наличие контроля скорости и таймера сна.
Поиск по каталогу.
Интерактивные уведомления.
Личные рекомендации.
Виджеты рабочего стола и блокировка экрана.
Прослушивание локальных файлов.
Облачная синхронизация на различных платформах.
Возможность подписываться не только на отдельные каналы, но и на целые темы.
Наличие офлайн-режима.
Возможность выбора эпизодов.
История прослушиваний.
Поддержка Chromecast, Android Wear и многое другое.
Что нового в Player FM 3.6.0.8 для Android?
Отсортируйте Ваши подписки с "Умными Категориями"! Приложение само подберет категории, предоставит рекомендации и Вы сможете сделать свои категории общедоступными.
Расширенный поиск по эпизодам, сериям, подпискам и темам. Поиск среди более чем 16 миллионов эпизодов по названиям и описаниям.
Особые обложки эпизодов.
Новый блестящий значок приложения и многое другое.