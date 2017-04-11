Snaappy - отличный стильный и удобный мессенжер от российских разработчиков, позволяющий совершенно бесплатно общаться с друзьями по всеми миру в режиме реального времени. Главной особенностью этого приложения от подобных является функция live-typing, с помощью которой можно наблюдать за набором текста вашим собеседником, что делает переписку более оживленной и интересной.
Предусмотрено общение не только один-на-один, но и в групповых чатах: обсудите последние события вместе со своими близкими, договоритесь о встрече, обменяйтесь новостями и пр. А чтобы переписка была более яркой, красочной и эмоциональной, можно воспользоваться набором встроенных анимированных лайков и стикеров в виде забавных медвежат. Ну а если захотите увидеть и услышать своего собеседника, то воспользуйтесь опцией аудио/видео звонков, качество связи которых обеспечено на высочайшем уровне.
Что касается безопасности, то разработчики уверяют, что канал обмена данными надежно зашифрован, а история переписки нигде не сохраняется. Кроме того, вы можете воспользоваться функцией исчезающих сообщений, тогда будете точно уверены, что приватные моменты вашей жизни не станут достоянием общественности.
Snaappy - это не только чат для общения, но еще и своеобразный блог, где вы сможете поделиться яркими моментами жизни в своем профиле, выкладывая фотографии, публикуя интересные материалы, обмениваясь лайками и т.д.
Одним словом, общайтесь с удовольствием и будьте на связи со своими близкими людьми в любой точке планеты, где есть интернет.
Основные возможности мессенжера:
уникальная технология live-typing, позволяющая понимать собеседника с полуслова,
аудио и видео звонки,
отличный набор эмоциональных стикеров,
текстовые, аудио и видео сообщения,
отличный стильный дизайн,
функция fast-reply - быстрые ответы для отправки анимированных стикеров всего в одно касание,
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Бесплатно звоните и общайтесь, используя сети Wi-Fi или 3G/4G/EDGE. Обменивайтесь стикерами
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими устройствами и предоставляет доступ к данным, хранящимся в облачном хранилище. Групповые чаты
Galaxy – в этом чате вас ожидают миллионы онлайн-пользователей со всего мира, огромное количество чат-комнат по интересам и возможность писать и читать блоги. Знакомьтесь с новыми людьми, находите себе друзей по интересам, дарите подарки
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео, контактами и другой информацией. Приложение работает на различных операционных системах
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в сетях Wi-Fi, 3G и EDGE/GPRS. По выгодным тарифам звоните на мобильные и стационарные телефоны
Мобильный Агент Mail.Ru – видеочат и обмен сообщениями в одном приложении. Осуществляйте звонки за границу по выгодным тарифам, обменивайтесь стикерами, смайлами, фотографиями, видео. При необходимости, поддерживается учетная запись ICQ