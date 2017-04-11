Snaappy для Android

Snaappy 1.5.13 для Android

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Описание Snaappy 1.5.13 для AndroidОписание   Скачать Snaappy 1.5.13 для AndroidСКАЧАТЬ (47,33 Мб) Скриншоты Snaappy 1.5.13 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Snaappy 1.5.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Snaappy 1.5.13 для AndroidОтзывы (0)  
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Snaappy - отличный стильный и удобный мессенжер от российских разработчиков, позволяющий совершенно бесплатно общаться с друзьями по всеми миру в режиме реального времени. Главной особенностью этого приложения от подобных является функция live-typing, с помощью которой можно наблюдать за набором текста вашим собеседником, что делает переписку более оживленной и интересной.

Предусмотрено общение не только один-на-один, но и в групповых чатах: обсудите последние события вместе со своими близкими, договоритесь о встрече, обменяйтесь новостями и пр. А чтобы переписка была более яркой, красочной и эмоциональной, можно воспользоваться набором встроенных анимированных лайков и стикеров в виде забавных медвежат. Ну а если захотите увидеть и услышать своего собеседника, то воспользуйтесь опцией аудио/видео звонков, качество связи которых обеспечено на высочайшем уровне.

Что касается безопасности, то разработчики уверяют, что канал обмена данными надежно зашифрован, а история переписки нигде не сохраняется. Кроме того, вы можете воспользоваться функцией исчезающих сообщений, тогда будете точно уверены, что приватные моменты вашей жизни не станут достоянием общественности.

Snaappy - это не только чат для общения, но еще и своеобразный блог, где вы сможете поделиться яркими моментами жизни в своем профиле, выкладывая фотографии, публикуя интересные материалы, обмениваясь лайками и т.д.

Одним словом, общайтесь с удовольствием и будьте на связи со своими близкими людьми в любой точке планеты, где есть интернет.

Основные возможности мессенжера:

  • уникальная технология live-typing, позволяющая понимать собеседника с полуслова,
  • аудио и видео звонки,
  • отличный набор эмоциональных стикеров,
  • текстовые, аудио и видео сообщения,
  • отличный стильный дизайн,
  • функция fast-reply - быстрые ответы для отправки анимированных стикеров всего в одно касание,
  • групповые чаты,
  • высокий уровень безопасности,
  • ведение личного профиля.
Что нового в Snaappy 1.5.13 для Android?
  • Новый Функционал – Поиск стикеров.
  • Нашли и устранили еще несколько багов.
  • Приложение стало еще стабильнее.
Скриншоты Snaappy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 295
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
 Программа Snaappy отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Snaappy

Admin

Отзывов о программе Snaappy 1.5.13 для Android пока нет, можете добавить...

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