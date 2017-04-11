Snaappy - отличный стильный и удобный мессенжер от российских разработчиков, позволяющий совершенно бесплатно общаться с друзьями по всеми миру в режиме реального времени. Главной особенностью этого приложения от подобных является функция live-typing, с помощью которой можно наблюдать за набором текста вашим собеседником, что делает переписку более оживленной и интересной.

Предусмотрено общение не только один-на-один, но и в групповых чатах: обсудите последние события вместе со своими близкими, договоритесь о встрече, обменяйтесь новостями и пр. А чтобы переписка была более яркой, красочной и эмоциональной, можно воспользоваться набором встроенных анимированных лайков и стикеров в виде забавных медвежат. Ну а если захотите увидеть и услышать своего собеседника, то воспользуйтесь опцией аудио/видео звонков, качество связи которых обеспечено на высочайшем уровне.

Что касается безопасности, то разработчики уверяют, что канал обмена данными надежно зашифрован, а история переписки нигде не сохраняется. Кроме того, вы можете воспользоваться функцией исчезающих сообщений, тогда будете точно уверены, что приватные моменты вашей жизни не станут достоянием общественности.

Snaappy - это не только чат для общения, но еще и своеобразный блог, где вы сможете поделиться яркими моментами жизни в своем профиле, выкладывая фотографии, публикуя интересные материалы, обмениваясь лайками и т.д.

Одним словом, общайтесь с удовольствием и будьте на связи со своими близкими людьми в любой точке планеты, где есть интернет.

Основные возможности мессенжера: