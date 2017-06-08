FolderSizes - мощная программа для анализа и мониторинга заполненности как жестких дисков в целом, так и отдельных директорий. Если свободное место на вашем ПК тает с каждым днем, и вы не в состоянии понять, чем же забиты диски, то этот инструмент придет вам на помощь.

Проанализируйте сначала весь винчестер, а потом и самые "тяжелые" папки, и вы поймете что занимает больше всего места, от чего можно отказаться и удалить, а что стоит перенести на другие носители информации.

Все данные приводятся в наглядном виде, присутствует отображение как количественных показателей (в Гб, Мб и т.д.), так и в процентном соотношении от общего объема. Удобно, что реализовано несколько графических отчетов: диаграмма, круговая и в виде карты.

Из дополнительных возможностей стоит отметить поиск и удаление дубликатов, наличие разнообразных фильтров и методов сортировки найденных данных, сохранение подробных отчетов о проделанной работе, несколько визуальных тем оформления и другое.

В целом, FolderSizes действительно хороший менеджер папок, с помощью которого вы точно наведете порядок на своих дисках.