Яндекс.Авиабилеты - фирменное приложение от популярного российского поисковика, с помощью которого удобно, быстро и легко купить самые выгодные билеты на авиарейсы по всему миру. Куда бы вы ни собирались - в деловую поездку, на отдых, в путешествие и т.д. - очень важно заблаговременно забронировать и купить билеты на самолет.

Этот сервис позволит вам самостоятельно выбрать наиболее предпочитаемый тип перелета исходя из ваших потребностей и возможностей. Достаточно указать города вылета и прилета, дату, количество пассажиров и запустить поиск. Уже через несколько секунд перед вами будет список доступных вариантов перелета от разных авиакомпаний. Этот список можно сортировать и фильтровать: наличие пересадок, время вылета, цена билета, компания-перевозчик и т.д.

Когда вы определитесь с рейсом, вам будет предложено выбрать ресурс, на котором можно приобрести забронированный билет, после чего вы будете направлены напрямую на сайт продавца. При этом можете быть точно уверены, что цена, которую выдало вам приложение, совпадает со стоимостью билета у самого продавца.

Весьма полезна функция уведомлений о появлении подходящих билетов: если среди найденных предложений нет подходящего по цене, то вы можете добавить направление и условия поиска в избранное, а сервис уведомит, как только появится вариант дешевле.

Так что путешествуйте с комфортом, покупая самые подходящие и выгодные авиабилеты с этим удобным приложением.