Дурак 2.3 для Android Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов Преферанс Марьяж 1.8.4.3 для Android Преферанс Марьяж – популярная карточная игра теперь в вашем Android-устройстве. Выбирайте подходящий уровень сложности и проверьте свои навыки игры против Spider 4.9.6 для Android Spider — стандартный пасьянс Паук, входящий в состав ОС Windows. В игре несколько вариантов сложности, несколько вариантов оформления игрового стола, возможность

250+ Solitaire Collection 4.5.1 для Android 250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически все популярные пасьянсы, включая Свободную ячейку, Косынку, Герои Камелота 7.1.0 для Android Герои Камелота – легендарный замок короля Артура пал от армий Черного Рыцаря. Король Артур и Мерлин не в состоянии справиться с врагом и ждут помощи отважного героя, Fairy Tail Card Game 1.0.0 для Android Fairy Tail Card Game - увлекательная игра для фанатов и знатоков вселенной аниме Fairy Tail и его героев. Игровой процесс игры прост и полезен для развития памяти -