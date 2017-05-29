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Козел HD для Android

Козел HD 1.6.6 для Android

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Описание Козел HD 1.6.6 для AndroidОписание   Скачать Козел HD 1.6.6 для AndroidСКАЧАТЬ (42,88 Мб) Скриншоты Козел HD 1.6.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Козел HD 1.6.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Козел HD 1.6.6 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Козел HD - легендарная советская карточная игра, не нуждающаяся в представлении. Цель проста: играя командой победить соперников и собрать наибольшее количество взяток, после чего проигравших смело обозвать "козлами".

Основные возможности Козел HD:

  • отличная графика.
  • продвинутый командный интеллект.
  • возможность играть колодой как 32, так и 24 карты.
  • 12 наборов карт и 9 игровых столов.
  • игра с другом в режиме hot-seat.
  • возможность выбора режима зачисления очков.
  • возможность установки постоянного козыря в игре.
Скриншоты Козел HD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 338
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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Отзывы о программе Козел HD

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