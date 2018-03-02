Standard Trade CO - программа, предназначенная для автоматизации рассылки и приема коротких сообщений SMS с помощью GSM модема. Это приложение позволяет быстро организовывать и выполнять рассылку SMS в сети любого GSM оператора сотовой связи.
Удобно, что есть возможность сохранять принятые и оправленные сообщения, а также работать одновременно трем операторам для рассылки. Из других достоинств стоит отметить ведение адресной книги (список контактов), протоколирования действий операторов, получение доступа к интерфейсу по паролю и др.
Программа способна работать с любыми GSM модемами и шлюзами, которые могут принимать/отправлять SMS сообщения и работающие с AT командами.
Tip-Top-SMS.ru - программа для отправки SMS абонентам любого сотового оператора любой страны. Для отправки SMS обязательна регистрация на сайте tip-top-sms.ru
Отзывы о программе Standard trade CO
Denis про Standard trade CO 2.12 [02-03-2018]
Программа отличная, создатель программы ответил на все мои вопросы и в короткий срок решил мою проблему, если у вас не отправляется смс, когда номер начинается на "7", то отправляйте вместо "7" вначале "8" | | Ответить
Victoria про Standard trade CO 2.12 [10-05-2016]
При попытке установить эту программу загрузилась программа MS SQL 2008R2 Express Edition, о которой в описании не сказано ни слова - за чем она в данном конкретном случае - мне не известно, но она загрузилась. А вот Standard trade CO на финальном этапе не стала загружаться, пишет, что владелец сервера указан не верно. Т.к. с этой программой работать не возможно - я решила её удалить. Standard trade CO якобы успешно удалилась. А вот MS SQL 2008R2 Express Edition обнаружить, чтобы удалить - не удалось! | | Ответить
Antib в ответ Victoria про Standard trade CO 2.12 [02-10-2016]
Добрый день.
Для работы программы необходим MS SQL.
На сайте производителя есть инструкция по установке программы. | | Ответить