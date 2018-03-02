Standard Trade CO - программа, предназначенная для автоматизации рассылки и приема коротких сообщений SMS с помощью GSM модема. Это приложение позволяет быстро организовывать и выполнять рассылку SMS в сети любого GSM оператора сотовой связи.

Удобно, что есть возможность сохранять принятые и оправленные сообщения, а также работать одновременно трем операторам для рассылки. Из других достоинств стоит отметить ведение адресной книги (список контактов), протоколирования действий операторов, получение доступа к интерфейсу по паролю и др.

Программа способна работать с любыми GSM модемами и шлюзами, которые могут принимать/отправлять SMS сообщения и работающие с AT командами.