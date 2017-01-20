CRM Индивидуальный Предприниматель - удобная программа для учёта организаций, ведения договоров, выписки счет-фактур, счетов, учета работ, услуг и денежных средств небольшой организацией или индивидуальным предпринимателем, использующим упрощенную схему налогообложения. Программа может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере.
Этот комплекс изначально ориентирован для работы в сфере обслуживания, наладки и ремонта компьютерной и электронной техники, а так же заправки принтеров. Однако настройки и возможности приложения позволяют использовать его и в любых других ситуациях вне зависимости от профиля деятельности предприятия.
Основные характеристики программы:
- Ведение разовых договоров и договоров с актами на длительный срок.
- Учет актов выполненных работ.
- Формирование списка работ и выписка счетов или счет-фактур.
- Учет поступивших денежных средств по безналичным и наличным расчетам.
- Склад материалов, комплектующих или радиотоваров. Печать накладных.
- Расчет квартальных налогов.
- Учет процентов банка и оплат в ФСЗН.
- Все печатные формы можно корректировать.
- Книги по упрощенной схеме налогообложения.
- Учет расходов и баланса по ведению бизнеса.
- Домашняя или личная бухгалтерия.
- Имеется вся необходимая отчетность, в том числе, для налоговых органов.
- Возможность печати адресов на конверты.
- Печать визиток. Служебных и личных.
- Создание сообщений-напоминаний, контроль дней рождения.
- Массовая рассылка сообщений по E-mail.
- Автоматическое создание резервных копий базы данных (ZIP архив+пароль) + автоматическое копирование в "облако" или на "флешку".
- Фильтры, выборки и поиски.
- Поддержка Caller ID .
- Справочная система по программе.
Программа не требует установки в систему, содержит в одном пакете и сервер и базу данных, легко умещается на флешке, а также проста в освоении и настройке.