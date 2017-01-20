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CRM Индивидуальный Предприниматель для Windows

CRM Индивидуальный Предприниматель 2.7.2.50

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Описание CRM Индивидуальный Предприниматель 2.7.2.50Описание   Скачать CRM Индивидуальный Предприниматель 2.7.2.50СКАЧАТЬ (25,28 Мб) Скриншоты CRM Индивидуальный Предприниматель 2.7.2.50Скриншоты (6)   Статистика CRM Индивидуальный Предприниматель 2.7.2.50Статистика   Отзывы о CRM Индивидуальный Предприниматель 2.7.2.50Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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CRM Индивидуальный Предприниматель - удобная программа для учёта организаций, ведения договоров, выписки счет-фактур, счетов, учета работ, услуг и денежных средств небольшой организацией или индивидуальным предпринимателем, использующим упрощенную схему налогообложения. Программа может быть установлена как в офисе, так и на домашнем компьютере.

Этот комплекс изначально ориентирован для работы в сфере обслуживания, наладки и ремонта компьютерной и электронной техники, а так же заправки принтеров. Однако настройки и возможности приложения позволяют использовать его и в любых других ситуациях вне зависимости от профиля деятельности предприятия.

Основные характеристики программы:

  • Ведение разовых договоров и договоров с актами на длительный срок.
  • Учет актов выполненных работ.
  • Формирование списка работ и выписка счетов или счет-фактур.
  • Учет поступивших денежных средств по безналичным и наличным расчетам.
  • Склад материалов, комплектующих или радиотоваров. Печать накладных.
  • Расчет квартальных налогов.
  • Учет процентов банка и оплат в ФСЗН.
  • Все печатные формы можно корректировать.
  • Книги по упрощенной схеме налогообложения.
  • Учет расходов и баланса по ведению бизнеса.
  • Домашняя или личная бухгалтерия.
  • Имеется вся необходимая отчетность, в том числе, для налоговых органов.
  • Возможность печати адресов на конверты.
  • Печать визиток. Служебных и личных.
  • Создание сообщений-напоминаний, контроль дней рождения.
  • Массовая рассылка сообщений по E-mail.
  • Автоматическое создание резервных копий базы данных (ZIP архив+пароль) + автоматическое копирование в "облако" или на "флешку".
  • Фильтры, выборки и поиски.
  • Поддержка Caller ID .
  • Справочная система по программе.

Программа не требует установки в систему, содержит в одном пакете и сервер и базу данных, легко умещается на флешке, а также проста в освоении и настройке.

Что нового в CRM Индивидуальный Предприниматель 2.7.2.50?
  • Добавлена возможно печатать ценники со штрих-кодами и QR-кодами.
Скриншоты CRM Индивидуальный Предприниматель:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $80.00
Ограничение в работе программы45 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 498
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБухгалтерия - Ведение дел - Складской учет

Отзывы о программе CRM Индивидуальный Предприниматель

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