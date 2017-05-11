Nexus Mod Manager для Windows

Nexus Mod Manager 0.63.14

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Описание Nexus Mod Manager 0.63.14Описание   Скачать Nexus Mod Manager 0.63.14СКАЧАТЬ (6,14 Мб) Скриншоты Nexus Mod Manager 0.63.14Скриншоты (4)   Статистика Nexus Mod Manager 0.63.14Статистика   Отзывы о Nexus Mod Manager 0.63.14Отзывы (1)  
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2.86 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 2.86 из 5
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Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер модов для популярных игр (в основном ролевых). Позволяет загружать, устанавливать, обновлять и управлять всеми игровыми файлами с помощью одного простого в использовании интерфейса.

Благодаря данному менеджеру не придется изучать руководства по установке модификаций и терять время в папках с игровыми файлами. Утилита самостоятельно найдет необходимые пути установки и автоматически ассоциируется с файлам в форматах, которые чаще всего используют для "упаковки" модов.

С помощью NMM вы можете легко устанавливать новый модификации к таким игровым проектам как:

  • Dark Souls
  • Dark Souls 2
  • Dragon Age: Origins
  • Dragon Age 2
  • Dragon's Dogma: Dark Arisen
  • Fallout 3
  • Fallout 4
  • Fallout: New Vegas
  • Legend of Grimmrock
  • Starbound
  • State of Decay
  • The Elder Scrolls III: Morrowind
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion
  • The Elder Scrolls V: Skyrim
  • The Elder Scrolls Online
  • The Witcher 2
  • The Witcher 3
  • War Thunder
  • World of Tanks
  • X Rebirth
  • XCOM 2

Работа с программой происходит следующим образом: при первом запуске она обнаруживает на вашем компьютере поддерживаемые игры. Далее пользователю предлагается выбрать нужный проект из списка и указать файлы модификации. Все остальное менеджер сделает самостоятельно.

Особенности приложения:

  • Простая загрузка и установка.
  • Встроенный менеджер закачек.
  • Выбор отдельных файлов для загрузки.
  • Открытый исходный код.
  • Никакой рекламы.
Скриншоты Nexus Mod Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 933
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Отзывы о программе Nexus Mod Manager

Jed Lu про Nexus Mod Manager 0.61.15 [01-05-2017]

отличная программа которая сильно упрощает установку модов до пару кликов, лично меня все устраивает)
Поначалу было вообще не понятно что к чему но гайды все разъяснили и все оказалось очень просто и быстро.
10/10
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