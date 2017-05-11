Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер модов для популярных игр (в основном ролевых). Позволяет загружать, устанавливать, обновлять и управлять всеми игровыми файлами с помощью одного простого в использовании интерфейса.

Благодаря данному менеджеру не придется изучать руководства по установке модификаций и терять время в папках с игровыми файлами. Утилита самостоятельно найдет необходимые пути установки и автоматически ассоциируется с файлам в форматах, которые чаще всего используют для "упаковки" модов.

С помощью NMM вы можете легко устанавливать новый модификации к таким игровым проектам как:

Dark Souls

Dark Souls 2

Dragon Age: Origins

Dragon Age 2

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Fallout 3

Fallout 4

Fallout: New Vegas

Legend of Grimmrock

Starbound

State of Decay

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls Online

The Witcher 2

The Witcher 3

War Thunder

World of Tanks

X Rebirth

XCOM 2

Работа с программой происходит следующим образом: при первом запуске она обнаруживает на вашем компьютере поддерживаемые игры. Далее пользователю предлагается выбрать нужный проект из списка и указать файлы модификации. Все остальное менеджер сделает самостоятельно.

Особенности приложения: