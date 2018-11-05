ESET SysRescue для Windows

ESET SysRescue 1.0.16.0

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Описание ESET SysRescue 1.0.16.0Описание   Скачать ESET SysRescue 1.0.16.0СКАЧАТЬ (571 Мб) Скриншоты ESET SysRescue 1.0.16.0Скриншоты (12)   Статистика ESET SysRescue 1.0.16.0Статистика   Отзывы о ESET SysRescue 1.0.16.0Отзывы (0)  
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ESET SysRescue - загрузочная среда на основе ESET NOD32, служащая для проверки вашего компьютера на наличие вирусов с возможностью лечения и восстановления зараженной системы. Особенность такого Live-диска состоит в том, что оно функционирует отдельно от самой ОС Windows, а следовательно имеет более глубокий доступ к файловой системе, находя и удаляя самые скрытые угрозы.

Загрузочную среду можно поместить как на обычный CD/DVD-диск, так и создать USB-загрузчик. Только учтите, что перед этим все данные на носителе будут удалены. На сайте разработчика кроме самой утилиты для создания ESET SysRescue есть и iso-образ среды, который доступен для предварительного скачивания. Однако если вы этого не сделали, то не переживайте - во время установки носителя необходимые файлы будут автоматически подкачаны (необходимо интернет-соединение).

После этого используйте диск на зараженной машине, установив запуск системы с CD/DVD-диска или USB соответственно. В итоге загрузится меню программы на основе Linux. Рекомендуется сначала обновить антивирусные базы, а уже потом запустить проверку своего ПК: доступны полное и выборочное сканирование.

Таким образом, вы найдете и удалите все компоненты вредоносных программ, которые могут влиять на нормальную работу операционной системы Windows.

Скриншоты ESET SysRescue:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 476
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Восстановление данных
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