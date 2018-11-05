Dr.Web CureIt! 01.11.2018
Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит
Avast Free Antivirus 2019 (18.7.4041)
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
HitmanPro 3.8.0.295 Final
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет
AVZ 4.46
AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...
Dr.Web 11.0.5.12190(от 21.12.2017)
Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и
ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.