ESET SysRescue - загрузочная среда на основе ESET NOD32, служащая для проверки вашего компьютера на наличие вирусов с возможностью лечения и восстановления зараженной системы. Особенность такого Live-диска состоит в том, что оно функционирует отдельно от самой ОС Windows, а следовательно имеет более глубокий доступ к файловой системе, находя и удаляя самые скрытые угрозы.

Загрузочную среду можно поместить как на обычный CD/DVD-диск, так и создать USB-загрузчик. Только учтите, что перед этим все данные на носителе будут удалены. На сайте разработчика кроме самой утилиты для создания ESET SysRescue есть и iso-образ среды, который доступен для предварительного скачивания. Однако если вы этого не сделали, то не переживайте - во время установки носителя необходимые файлы будут автоматически подкачаны (необходимо интернет-соединение).

После этого используйте диск на зараженной машине, установив запуск системы с CD/DVD-диска или USB соответственно. В итоге загрузится меню программы на основе Linux. Рекомендуется сначала обновить антивирусные базы, а уже потом запустить проверку своего ПК: доступны полное и выборочное сканирование.

Таким образом, вы найдете и удалите все компоненты вредоносных программ, которые могут влиять на нормальную работу операционной системы Windows.