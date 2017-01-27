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Teeter Pro для Android

Teeter Pro 1.7.1 для Android

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Описание Teeter Pro 1.7.1 для AndroidОписание   Скачать Teeter Pro 1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,28 Мб) Скриншоты Teeter Pro 1.7.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Teeter Pro 1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Teeter Pro 1.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Teeter Pro – любите лабиринты и не ищите легких путей? Тогда эта игра вам подходит, так как в ней необходимо провести металлический шарик по игровой доске, минуя препятствия и закатить его в необходимую лузу.

Управление шариком производится с помощью наклонов устройства и вам придется запастись терпением, что бы достичь необходимой цели. С начала игры лабиринты традиционно начинаются от простых до самых сложных. Залогом успеха станут внимательность и отточенные движения, так как малейшее отклонение от пути грозит провалом в лузы-ловушки.

Стоит отметить, что в некоторых лабиринтах будут встречаться движущиеся препятствия, а специальные препятствия замедлят скорость движения шарика.

Скриншоты Teeter Pro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 169
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Настольные

Отзывы о программе Teeter Pro

Admin

Отзывов о программе Teeter Pro 1.7.1 для Android пока нет, можете добавить...

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