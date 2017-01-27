Teeter Pro – любите лабиринты и не ищите легких путей? Тогда эта игра вам подходит, так как в ней необходимо провести металлический шарик по игровой доске, минуя препятствия и закатить его в необходимую лузу.

Управление шариком производится с помощью наклонов устройства и вам придется запастись терпением, что бы достичь необходимой цели. С начала игры лабиринты традиционно начинаются от простых до самых сложных. Залогом успеха станут внимательность и отточенные движения, так как малейшее отклонение от пути грозит провалом в лузы-ловушки.

Стоит отметить, что в некоторых лабиринтах будут встречаться движущиеся препятствия, а специальные препятствия замедлят скорость движения шарика.