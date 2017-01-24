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BZ Напоминания и Дни Рождения для Android

BZ Напоминания и Дни Рождения 1.6.2 для Android

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Описание BZ Напоминания и Дни Рождения 1.6.2 для AndroidОписание   Скачать BZ Напоминания и Дни Рождения 1.6.2 для AndroidСКАЧАТЬ (3,86 Мб) Скриншоты BZ Напоминания и Дни Рождения 1.6.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика BZ Напоминания и Дни Рождения 1.6.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о BZ Напоминания и Дни Рождения 1.6.2 для AndroidОтзывы (0)  
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BZ Напоминания и Дни Рождения – иногда случается, что текущие дела занимают все свободное время и нет возможности уследить за всеми важными событиями. В таком случае, вам на помощь придет специальное приложение для создания списка задач.

При необходимости, в программе можно создавать новые напоминания с использованием «умных часов»: вы просто диктуете заметку, которая сохранится в приложении, даже если смартфон находится  кармане. Программа также умеет импортировать дни рождения из контактного списка. В целях безопасности можно синхронизировать данные, тогда они никогда не потеряются.

Среди достоинств программы можно выделить простой интерфейс, легкость в использовании и возможность добавить виджет на рабочий стол. Разработчик отмечает, что некоторые программы, относящиеся к категории «диспетчеров приложений», могут автоматически закрывать BZ Напоминания и Дни Рождения, поэтому целесообразно добавить ее в список исключения.

Что нового в BZ Напоминания и Дни Рождения 1.6.2 для Android?
  • исправление ошибок и улучшение стабильности приложения.
Скриншоты BZ Напоминания и Дни Рождения:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 276
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы

Отзывы о программе BZ Напоминания и Дни Рождения

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