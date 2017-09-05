Орел и Решка - путеводитель по городам мира, основанный на одноименной популярной передаче, где один из ведущих проводит уик-энд на 100 дол. США, а второй - с безлимитной золотой карточкой. Теперь же и дешевый и люксовый варианты путешествия доступны прямо на вашем Android-устройстве.

Выбирайте город, подбрасывайте монетку и получайте интересный план как увлекательно и с пользой провести время в посещаемом вами городе: описание, схема передвижения на карте (доступна даже без интернета), фотографии и т.д. Конечно, в отличие от телепередачи, вам доступны оба маршрута, для чего достаточно только нажать на иконку монетки в правом верхнем углу экрана вашего смартфона или планшета.

В общем, вам больше не придется перед путешествием ломать голову что посмотреть, где поселиться на ночлег, где вкусно поесть и какие купить подарки друзьям - приложение Орел и Решка станет вашим хорошим помощником и надежным путеводителям по самым интересным городам планеты.