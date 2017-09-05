Программы для Android » Навигация, GPS » Путеводители » Орел и Решка 1.1.9 для Android
Орел и Решка для Android

Орел и Решка 1.1.9 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Орел и Решка 1.1.9 для AndroidОписание   Скачать Орел и Решка 1.1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (9,69 Мб) Скриншоты Орел и Решка 1.1.9 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Орел и Решка 1.1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Орел и Решка 1.1.9 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Орел и Решка - путеводитель по городам мира, основанный на одноименной популярной передаче, где один из ведущих проводит уик-энд на 100 дол. США, а второй - с безлимитной золотой карточкой. Теперь же и дешевый и люксовый варианты путешествия доступны прямо на вашем Android-устройстве.

Выбирайте город, подбрасывайте монетку и получайте интересный план как увлекательно и с пользой провести время в посещаемом вами городе: описание, схема передвижения на карте (доступна даже без интернета), фотографии и т.д. Конечно, в отличие от телепередачи, вам доступны оба маршрута, для чего достаточно только нажать на иконку монетки в правом верхнем углу экрана вашего смартфона или планшета.

В общем, вам больше не придется перед путешествием ломать голову что посмотреть, где поселиться на ночлег, где вкусно поесть и какие купить подарки друзьям - приложение Орел и Решка станет вашим хорошим помощником и надежным путеводителям по самым интересным городам планеты.

Что нового в Орел и Решка 1.1.9 для Android?
  • Исправлен UI.
Скриншоты Орел и Решка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 383
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители
ТОП-сегодня раздела "Путеводители"
 

Яндекс.Навигатор 2.58 для Android

Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки, аварии, дорожные работы и другие дорожные ситуации. Что бы не отвлекать водителя

MAPS.ME 7.4.3-Google для Android

MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной

Paris City Guide 4.2.3 для Android

Paris City Guide - отличное бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое будет полезно пользователям, планирующим поездку в Париж

2GIS 3.19.9 / 4.1.23.1804 для Android

2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список государственных и частных компаний с адресами, телефонами и ругой

Орел и Решка 1.1.9 для Android

Подробные описания сценариев и мест, где побывали участники передачи Орел и Решка. Даже без интернета у вас будет возможность узнать, как провести выходные, потратив

Citymapper 6.25 для Android

Citymapper – практичный помощник для перемещений по различным городам мира. Приложение умеет строить маршруты, с учетом всех видов транспорта (метро, автобусы,

скачать Adguard

Отзывы о программе Орел и Решка

Admin

Отзывов о программе Орел и Решка 1.1.9 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 