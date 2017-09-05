Яндекс.Навигатор 2.58 для Android
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки, аварии, дорожные работы и другие дорожные ситуации. Что бы не отвлекать водителя
MAPS.ME 7.4.3-Google для Android
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной
Paris City Guide 4.2.3 для Android
Paris City Guide - отличное бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое будет полезно пользователям, планирующим поездку в Париж
2GIS 3.19.9 / 4.1.23.1804 для Android
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список государственных и частных компаний с адресами, телефонами и ругой
Орел и Решка 1.1.9 для Android
Подробные описания сценариев и мест, где побывали участники передачи Орел и Решка. Даже без интернета у вас будет возможность узнать, как провести выходные, потратив
Citymapper 6.25 для Android
Citymapper – практичный помощник для перемещений по различным городам мира. Приложение умеет строить маршруты, с учетом всех видов транспорта (метро, автобусы,