SuperVPN - простенький VPN-сервис для обхода блокировок сайтов и обеспечения безопасности при подключении к общедоступным точкам выхода в Интернет. Технология Virtual Privat Network (VPN) состоит в подмене реального IP-адреса на виртуальный и перенаправлении всего трафика через туннельные сервера в разных странах.

Это приложение позволяет бесплатно подключаться к серверам во Франции, США, Канаде и Германии. Для этого достаточно просто тапнуть по кнопке "Connect" - произойдет автоматическое изменение вашего местоположения на один из указанных регионов. Если хотите сервер в конкретной стране, то и это возможно.

Скорость соединения через этот VPN остается достаточно высокой, так что вы даже не заметите особой разницы. Но при этом можете получить доступ к запрещенным в вашем регионе ресурсам и сервисам, а также не переживать, что ваши личные данные могут быть перехвачены злоумышленниками.

SuperVPN предлагает 20-дневный триальный период, по истечении которого каждая сессия не может быть больше 60 минут. Однако как уверяют разработчики, пользоваться программой можно и в дальнейшем - просто нужно запустить новую сессию.