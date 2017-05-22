SuperVPN для Android

SuperVPN 2.0.5 для Android

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Описание SuperVPN 2.0.5 для AndroidОписание   Скачать SuperVPN 2.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (5,01 Мб) Скриншоты SuperVPN 2.0.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика SuperVPN 2.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о SuperVPN 2.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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SuperVPN - простенький VPN-сервис для обхода блокировок сайтов и обеспечения безопасности при подключении к общедоступным точкам выхода в Интернет. Технология Virtual Privat Network (VPN) состоит в подмене реального IP-адреса на виртуальный и перенаправлении всего трафика через туннельные сервера в разных странах.

Это приложение позволяет бесплатно подключаться к серверам во Франции, США, Канаде и Германии. Для этого достаточно просто тапнуть по кнопке "Connect" - произойдет автоматическое изменение вашего местоположения на один из указанных регионов. Если хотите сервер в конкретной стране, то и это возможно.

Скорость соединения через этот VPN остается достаточно высокой, так что вы даже не заметите особой разницы. Но при этом можете получить доступ к запрещенным в вашем регионе ресурсам и сервисам, а также не переживать, что ваши личные данные могут быть перехвачены злоумышленниками.

SuperVPN предлагает 20-дневный триальный период, по истечении которого каждая сессия не может быть больше 60 минут. Однако как уверяют разработчики, пользоваться программой можно и в дальнейшем - просто нужно запустить новую сессию.

Скриншоты SuperVPN:

Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программы20 дней триального периода
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)41 / 3 303
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - другое
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Отзывы о программе SuperVPN

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