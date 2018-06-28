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Ringtones for WhatsApp для Android

Ringtones for WhatsApp 5.0.1 для Android

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Описание Ringtones for WhatsApp 5.0.1 для AndroidОписание   Скачать Ringtones for WhatsApp 5.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (10,53 Мб) Скриншоты Ringtones for WhatsApp 5.0.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ringtones for WhatsApp 5.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ringtones for WhatsApp 5.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Ringtones for WhatsApp - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, представляющее собой сборник веселых, смешных и прикольных звуков на рингтоны и различные уведомления для популярного мессенджера WhatsApp. Присутствует возможность установить мелодию, как рингтон по умолчанию или для выбранного контакта, в качестве уведомлений для WhatsApp. Кроме этого в приложении имеется встроенный MP3 Cutter, с помощью которого можно создать рингтон из любого аудио файла.

Основные возможности Ringtones for WhatsApp:

  • Все рингтоны бесплатные.
  • Возможность установить мелодию, как рингтон по умолчанию или для выбранного контакта в WhatsApp.
  • Установить мелодию, как SMS или звук уведомления.
  • Наличие функции MP3 Cutter для создания рингтонов из любого аудио файла.
Скриншоты Ringtones for WhatsApp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 588
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРингтоны
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