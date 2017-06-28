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Tattoo my Photo для Android

Tattoo my Photo 2.76 для Android

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Описание Tattoo my Photo 2.76 для AndroidОписание   Скачать Tattoo my Photo 2.76 для AndroidСКАЧАТЬ (33,63 Мб) Скриншоты Tattoo my Photo 2.76 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Tattoo my Photo 2.76 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tattoo my Photo 2.76 для AndroidОтзывы (0)  
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Tattoo my Photo - приложение для Android, которое даст вам возможность попробовать новые татуировки на своем теле, не испытывая при этом никакого дискомфорта.

С помощью данного приложения вы почувствуете себя, как будто в виртуальном салоне татуировки или в фотоавтомате. Просто выберите свое фото из галереи или сделайте снимок на камеру, выберите дизайн тату, подходящий вам по стилю.

Наложенное тату можно вращать, изменять размер, сохранять, а также поделиться эффектом.

Особенности приложения:

  • Содержит большое количество идей для художественной татуировки как для девочек, так и для мальчиков (роза, дракон, этническая тема и многое другое).
  • Пробуйте новые дизайны татуировки без боли.
  • Помните - нанесение татуировок в реальном мире не игрушка, они останутся на вашей коже навсегда, поэтому сначала проверьте, как это будет выглядеть, в данном приложении.
Скриншоты Tattoo my Photo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 113
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Tattoo my Photo

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