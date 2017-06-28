Tattoo my Photo - приложение для Android, которое даст вам возможность попробовать новые татуировки на своем теле, не испытывая при этом никакого дискомфорта.

С помощью данного приложения вы почувствуете себя, как будто в виртуальном салоне татуировки или в фотоавтомате. Просто выберите свое фото из галереи или сделайте снимок на камеру, выберите дизайн тату, подходящий вам по стилю.

Наложенное тату можно вращать, изменять размер, сохранять, а также поделиться эффектом.

Особенности приложения: