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MaxBulk Mailer для Windows

MaxBulk Mailer 8.6.0

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Описание MaxBulk Mailer 8.6.0Описание   Скачать MaxBulk Mailer 8.6.0СКАЧАТЬ (26,3 Мб) Скриншоты MaxBulk Mailer 8.6.0Скриншоты (6)   Статистика MaxBulk Mailer 8.6.0Статистика   Отзывы о MaxBulk Mailer 8.6.0Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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MaxBulk Mailer - удобный почтовый клиент для массовой рассылки писем, позволяющий быстро поделиться новыми пресс-релизами, прайс-листами, новостями, произвольным текстом с неограниченным количеством потенциальных или постоянных клиентов. Программа имеет достаточно гибкие настройки и не требует специальных знаний при использовании.

Поддерживается отправка информации в нескольких типах форматов: только текст, стилизованный текст, HTML. Удобно, что есть возможность использования условных выражений, что повышает качество рекламной кампании. Конечно же реализовано прикрепление файлов к письмам, ведение клиентской адресной базы, встроен менеджер учетных записей с поддержкой всех видов схем аутентификации и многое другое.

Основные особенности программы:

  • Отправка писем в форматах текст или HTML с гарантией того, что у получателя письмо будет выглядеть так же, как у вас на компьютере.
  • Поддержка функции drag-n-drop при работе со списками получателей и текстом рассылки.
  • Удобные функции импорта-экспорта адресов.
  • Базовые функции форматирования текста.
  • Опция предварительного просмотра письма перед отправкой.
  • Полная поддержка международных символов (40 различных кодировок).
  • Поддержка нескольких почтовых учетных записей.
  • Полный контроль, благодаря SMTP лог-файлу.
  • Полная поддержка POP, APOP и ESMTP аутентификации.
  • Письма могут посылаться одновременно, по группам, а также индивидуализированы, благодаря использованию бирок.
  • Планировщик рассылок и пр.
Скриншоты MaxBulk Mailer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.90
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Датскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 723
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРассылка

Отзывы о программе MaxBulk Mailer

Admin

Отзывов о программе MaxBulk Mailer 8.6.0 пока нет, можете добавить...

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