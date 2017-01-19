MaxBulk Mailer - удобный почтовый клиент для массовой рассылки писем, позволяющий быстро поделиться новыми пресс-релизами, прайс-листами, новостями, произвольным текстом с неограниченным количеством потенциальных или постоянных клиентов. Программа имеет достаточно гибкие настройки и не требует специальных знаний при использовании.
Поддерживается отправка информации в нескольких типах форматов: только текст, стилизованный текст, HTML. Удобно, что есть возможность использования условных выражений, что повышает качество рекламной кампании. Конечно же реализовано прикрепление файлов к письмам, ведение клиентской адресной базы, встроен менеджер учетных записей с поддержкой всех видов схем аутентификации и многое другое.
Основные особенности программы:
Отправка писем в форматах текст или HTML с гарантией того, что у получателя письмо будет выглядеть так же, как у вас на компьютере.
Поддержка функции drag-n-drop при работе со списками получателей и текстом рассылки.
Удобные функции импорта-экспорта адресов.
Базовые функции форматирования текста.
Опция предварительного просмотра письма перед отправкой.
Полная поддержка международных символов (40 различных кодировок).
Поддержка нескольких почтовых учетных записей.
Полный контроль, благодаря SMTP лог-файлу.
Полная поддержка POP, APOP и ESMTP аутентификации.
Письма могут посылаться одновременно, по группам, а также индивидуализированы, благодаря использованию бирок.