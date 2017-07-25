Moneyspire - лучший инструмент для планирования бюджета, управления личными финансами и денежными средствами для Mac, Windows, Linux, iPhone, iPad, iPod Touch, с помощью которого вы легко приведете в порядок ваши финансы.
Основные возможности:
Контроль счетов. Следите за вашими банковскими счетами, кредитными картами и транзакциями, чтобы быть в курсе, куда уходят ваши деньги.
Напоминания о платежах. Установите напоминания, чтобы видеть предстоящие платежи и больше никогда о них не забывать.
Планирование бюджета. Заложите в бюджет все ваши расходы, придерживайтесь его и следите за процессом в режиме реального времени.
Создание отчетов. Подробные отчеты и графики наглядно покажут, сколько и на что вы тратите и помогут упростить налоговую отчетность.
Поддержка интернет-банкинга. Импортируйте транзакции с сайта вашего банка и оплачивайте счета напрямую.
Разделение транзакций. Разбейте транзакции на разные категории для сверхточного бюджета.
Согласование с выписками. Сверяйтесь с вашими банковскими выписками, чтобы избежать мошенничества и банковских ошибок, а также убедиться, что каждая транзакция учтена.
Мультивалютные счета. Программа работает со всеми валютами и мультивалютными счетами, включая переводы между зарубежными счетами.
Поддержка инвестиционных счетов. Управляйте вашими инвестициями и получайте информацию о последних котировках акций.
Печать чеков. Распечатайте чеки и ваучеры для упрощения ручной оплаты счетов.
Легкий импорт и экспорт. Поддержка форматов OFX/QFX/QIF/CSV; экспорт в таблицы.
Управление деньгами на ходу. Используйте программу на компьютере, планшете или смартфоне. Где бы вы не находились, вы всегда на вершине финансового менеджмента.
Ваша информация в целости и сохранности. С приложением доступна безопасность на уровне банков - данные, используемые в операциях интернет-банкинга, шифруются и передаются по протоколу SSL.