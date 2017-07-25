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5 Moneyspire - лучший инструмент для планирования бюджета, управления личными финансами и денежными средствами для Mac, Windows, Linux, iPhone, iPad, iPod Touch, с помощью которого вы легко приведете в порядок ваши финансы. Основные возможности: Контроль счетов. Следите за вашими банковскими счетами, кредитными картами и транзакциями, чтобы быть в курсе, куда уходят ваши деньги.

Напоминания о платежах. Установите напоминания, чтобы видеть предстоящие платежи и больше никогда о них не забывать.

Планирование бюджета. Заложите в бюджет все ваши расходы, придерживайтесь его и следите за процессом в режиме реального времени.

Создание отчетов. Подробные отчеты и графики наглядно покажут, сколько и на что вы тратите и помогут упростить налоговую отчетность.

Поддержка интернет-банкинга. Импортируйте транзакции с сайта вашего банка и оплачивайте счета напрямую.

Разделение транзакций. Разбейте транзакции на разные категории для сверхточного бюджета.

Согласование с выписками. Сверяйтесь с вашими банковскими выписками, чтобы избежать мошенничества и банковских ошибок, а также убедиться, что каждая транзакция учтена.

Мультивалютные счета. Программа работает со всеми валютами и мультивалютными счетами, включая переводы между зарубежными счетами.

Поддержка инвестиционных счетов. Управляйте вашими инвестициями и получайте информацию о последних котировках акций.

Печать чеков. Распечатайте чеки и ваучеры для упрощения ручной оплаты счетов.

Легкий импорт и экспорт. Поддержка форматов OFX/QFX/QIF/CSV; экспорт в таблицы.

Управление деньгами на ходу. Используйте программу на компьютере, планшете или смартфоне. Где бы вы не находились, вы всегда на вершине финансового менеджмента.

Ваша информация в целости и сохранности. С приложением доступна безопасность на уровне банков - данные, используемые в операциях интернет-банкинга, шифруются и передаются по протоколу SSL.