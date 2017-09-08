Следуй по любимым маршрутам, изучай новые трейлы, катай даунхилл и любуйся красотой природы - Runtastic Mountain Bike - приложение для любителей горного велосипеда, которое превратит твой телефон в продвинутый внедорожный велокомпьютер. Наслаждайся более чем 50 полезными функциями и возможностью использовать дополнительное оборудование.
Возможности приложения:
Сопровождение заездов с помощью GPS: время, дистанция, изменение высоты, темп, потраченные калории и др.
Голосовое сопровождение: оповещение о текущей скорости, дистанции, изменении высоты и др.
Изучай, выбирай и пробуй тысячи MTB треков.
LIVE-тренировки: покажи друзьям, где и как быстро ты едешь, в режиме реального времени и услышь их подбадривания.
Используй карты (Google Maps): узнай своё точное местоположение.
Карты в режиме Offline: скачивай и сохраняй карты, чтобы пользоваться ими без доступа к Интернет.
Цветовые маркеры на маршруте (изменение скорости, высоты, темпа набора высоты, частоты пульса и др.).
Детальный обзор заезда с указанием точек старта и финиша.
Отображение текущей скорости набора высоты во время движения (набор высоты в минуту).
Отображение текущего уклона поверхности в %.
Измеряй скорость и частоту вращения педалей (доступно при использовании велодатчика Runtastic Speed & Cadence Sensor).
Измерение частоты пульса (при использовании дополнительного оборудования).
Настраивай дисплей по своему усмотрению: выбирай, какие параметры нужны тебе больше всего во время заезда (дистанция, скорость, набор высоты, потраченные калории и др.).
Музыка: дополни заезды личным плейлистом и включай избранную песню для максимальной мотивации.
Автопауза (доступно при использовании велодатчика Runtastic Speed & Cadence Sensor).
Таблица заезда: подробный обзор каждого участка твоего MTB заезда.
Детальный анализ после заезда, включая время езды в гору, на спуск и по ровной поверхности.
Получай информацию о погоде и ветре.
Наглядный журнал тренировок: статистика, графики и показатели.
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