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Runtastic Mountain Bike GPS для Android

Runtastic Mountain Bike GPS 3.5 для Android

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Описание Runtastic Mountain Bike GPS 3.5 для AndroidОписание   Скачать Runtastic Mountain Bike GPS 3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (38,05 Мб) Скриншоты Runtastic Mountain Bike GPS 3.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Runtastic Mountain Bike GPS 3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Runtastic Mountain Bike GPS 3.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Следуй по любимым маршрутам, изучай новые трейлы, катай даунхилл и любуйся красотой природы - Runtastic Mountain Bike - приложение для любителей горного велосипеда, которое превратит твой телефон в продвинутый внедорожный велокомпьютер. Наслаждайся более чем 50 полезными функциями и возможностью использовать дополнительное оборудование.

Возможности приложения:

  • Сопровождение заездов с помощью GPS: время, дистанция, изменение высоты, темп, потраченные калории и др.
  • Голосовое сопровождение: оповещение о текущей скорости, дистанции, изменении высоты и др.
  • Изучай, выбирай и пробуй тысячи MTB треков.
  • LIVE-тренировки: покажи друзьям, где и как быстро ты едешь, в режиме реального времени и услышь их подбадривания.
  • Используй карты (Google Maps): узнай своё точное местоположение.
  • Карты в режиме Offline: скачивай и сохраняй карты, чтобы пользоваться ими без доступа к Интернет.
  • Цветовые маркеры на маршруте (изменение скорости, высоты, темпа набора высоты, частоты пульса и др.).
  • Детальный обзор заезда с указанием точек старта и финиша.
  • Отображение текущей скорости набора высоты во время движения (набор высоты в минуту).
  • Отображение текущего уклона поверхности в %.
  • Измеряй скорость и частоту вращения педалей (доступно при использовании велодатчика Runtastic Speed & Cadence Sensor).
  • Измерение частоты пульса (при использовании дополнительного оборудования).
  • Настраивай дисплей по своему усмотрению: выбирай, какие параметры нужны тебе больше всего во время заезда (дистанция, скорость, набор высоты, потраченные калории и др.).
  • Музыка: дополни заезды личным плейлистом и включай избранную песню для максимальной мотивации.
  • Автопауза (доступно при использовании велодатчика Runtastic Speed & Cadence Sensor).
  • Таблица заезда: подробный обзор каждого участка твоего MTB заезда.
  • Детальный анализ после заезда, включая время езды в гору, на спуск и по ровной поверхности.
  • Получай информацию о погоде и ветре.
  • Наглядный журнал тренировок: статистика, графики и показатели.
  • Делись своими успехами в MTB на Google+, Facebook, Twitter и по email.
Скриншоты Runtastic Mountain Bike GPS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 70
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе Runtastic Mountain Bike GPS

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