FreeRIP MP3 для Windows

FreeRIP MP3 5.7.1.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FreeRIP MP3 5.7.1.1Описание   Скачать FreeRIP MP3 5.7.1.1СКАЧАТЬ (1,94 Мб) Скриншоты FreeRIP MP3 5.7.1.1Скриншоты (2)   Статистика FreeRIP MP3 5.7.1.1Статистика   Отзывы о FreeRIP MP3 5.7.1.1Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.22 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.22 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FreeRIP MP3 - программа предназначена для кодирования музыки в MP3 формат. FreeRIP MP3 позволяет кодировать треки из формата Audio CD в MP3, OGG и WAV форматы. Кроме этого она позволяет изменять информацию, расположенную в тегах. Также следует отметить функцию, которая позволяет конвертировать музыкальные форматы между собой. В программе присутствуют настройки, где можно выбрать кодек, задать громкость, выбрать язык интерфейса, задать папку вывода файлов, выбрать устройство для чтения CD и режим чтения, а также многое другое. Интерфейс программы очень легок в управлении, к тому же он является многоязычным.

Скриншоты FreeRIP MP3:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Испанский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 28 606
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы - Конверторы
 Программа FreeRIP MP3 отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Грабберы, Рипперы"
 

Free CD to MP3 Converter 4.9

CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в

Audiograbber 1.83 Special Edition

Audiograbber - граббер аудио-дисков, служащий для переписывания музыкальных трэков с CD на жесткий диск компьютера в формате WAV/MP3/WMA (при наличии соответствующих

Total Audio Converter 5.3.0.162

Total Audio Converter - универсальный аудио конвертер с продуманным интерфейсом. С лёгкостью конвертирует любые аудиотреки и оцифрует CD-диски с помощью встроенного

Reaper 5.80

Reaper - очень мощная цифровая рабочая станция (DAW). Позволяет записывать, подготавливать, редактировать и создавать многоканальные аудио треки. Содержит множество

Exact Audio Copy 1.3

Программа Exact Audio Copy (EAC) предназначена для извлечения звуковых дорожек из аудио CD c последующим конвертированием в форматы MP3 и WAV

XRECODE 3 1.79

XRECODE - аудио-конвертер, позволяющий быстро и без особого труда преобразовать практически все аудиоформаты. Поддерживается запись аудиодорожки из видеофайлов и

скачать Adguard

Отзывы о программе FreeRIP MP3

Audel про FreeRIP MP3 4.9.0 [13-04-2016]

Learning a ton from these neat areitlcs.
| | Ответить

ORION про FreeRIP MP3 3.10 [01-06-2009]

Содержит вирус Adware!!!
| | Ответить

>>> Дмитрий Лебедев про FreeRIP MP3 3.09 [21-08-2008]

Отличная программа! Внимательнее читать надо. Она переводит Audio CD в формат, напрмиер mp3.
| | Ответить

Helena2006 про FreeRIP MP3 3.0 [15-06-2007]

Нефига не конвертирует файлы wma которые лежат на локальном диске. Нахрен такая прога не нужна
| | Ответить

Михан про FreeRIP MP3 2.951 [17-03-2007]

Лучше качайте MP3Producer
| | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 