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ONLYOFFICE Документы для iOS

ONLYOFFICE Документы 2.0 для iPhone, iPad

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Описание ONLYOFFICE Документы 2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать ONLYOFFICE Документы 2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (222 Мб) Скриншоты ONLYOFFICE Документы 2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика ONLYOFFICE Документы 2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о ONLYOFFICE Документы 2.0 для iPhone, iPadОтзывы (2)  
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ONLYOFFICE Документы - бесплатное офисное приложение для устройств на базе iOS, позволяющее работать с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями в любое время и в любом месте. Включает в себя текстовый редактор и программы для просмотра таблиц, презентаций и pdf файлов.

Мощный инструмент, позволяющий открыть текстовые документы, электронные таблицы и презентации любого размера и сложности без искажений и потери форматирования.

Используйте обширные функциональные возможности полноценного текстового редактора ONLYOFFICE Документы: открывайте, создавайте и редактируйте документы любых форматов, включая Microsoft Office. Меняйте тип, размер и цвет шрифта, вставляйте таблицы, диаграммы, изображения, автофигуры и т.д.

Делитесь файлами с вашими друзьями и коллегами даже на расстоянии, используя AirDrop или прикрепив файл к письму. Предоставляйте доступ к документам и распределяйте права для других пользователей прямо с вашего мобильного устройства.  Печатайте документы прямо из приложения ONLYOFFICE Документы без сторонних программ.

Регулярные обновления и профессиональная техническая поддержка обеспечат удобство использования мобильного приложения ONLYOFFICE Документы.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты ONLYOFFICE Документы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 37
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста
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Отзывы о программе ONLYOFFICE Документы

Leon1970 про ONLYOFFICE Документы 1.4 для iPhone, iPad [31-10-2016]

Убогая хрень. Функционала никакго нет, даже до Libreoffice и Openoffice этому продукту как до другой галактики. И ресурсы компа жрёт непомерно - оперативку загружает больше, чем вышепревидённые продукты.
В топку это убожество.
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Анастасия про ONLYOFFICE Документы 1.3 для iPhone, iPad [30-06-2016]

Недавно начала пользоваться этим приложением на IPhone, очень довольна. Хорошее бесплатное приложение. Можно просматривать, редактировать документы: причем редактировать можно не только текст, но и менять цветовые схемы, добавлять картинки, автофигуры, ссылки, в общем достаточно много всего можно сделать. Прежде мне нравилось приложение Documents by Readdle - оно подходит только для просмотра, а редактировать в нем нельзя, а Онлиофис выручает, в нем все можно делать! И однозначно впечатлило то, что делиться файлом можно самыми разными способами. И через соц сети, и через мессенджеры, через облачные диски и электронную почту само собой. Все это происходит прямо из приложения, все очень удобно.
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