ONLYOFFICE Документы - бесплатное офисное приложение для устройств на базе iOS, позволяющее работать с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями в любое время и в любом месте. Включает в себя текстовый редактор и программы для просмотра таблиц, презентаций и pdf файлов.
Мощный инструмент, позволяющий открыть текстовые документы, электронные таблицы и презентации любого размера и сложности без искажений и потери форматирования.
Используйте обширные функциональные возможности полноценного текстового редактора ONLYOFFICE Документы: открывайте, создавайте и редактируйте документы любых форматов, включая Microsoft Office. Меняйте тип, размер и цвет шрифта, вставляйте таблицы, диаграммы, изображения, автофигуры и т.д.
Делитесь файлами с вашими друзьями и коллегами даже на расстоянии, используя AirDrop или прикрепив файл к письму. Предоставляйте доступ к документам и распределяйте права для других пользователей прямо с вашего мобильного устройства. Печатайте документы прямо из приложения ONLYOFFICE Документы без сторонних программ.
Регулярные обновления и профессиональная техническая поддержка обеспечат удобство использования мобильного приложения ONLYOFFICE Документы.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
ONLYOFFICE Документы - бесплатное офисное приложение для устройств на базе iOS, позволяющее работать с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями
Отзывы о программе ONLYOFFICE Документы
Leon1970 про ONLYOFFICE Документы 1.4 для iPhone, iPad [31-10-2016]
Убогая хрень. Функционала никакго нет, даже до Libreoffice и Openoffice этому продукту как до другой галактики. И ресурсы компа жрёт непомерно - оперативку загружает больше, чем вышепревидённые продукты.
В топку это убожество. | | Ответить
Анастасия про ONLYOFFICE Документы 1.3 для iPhone, iPad [30-06-2016]
Недавно начала пользоваться этим приложением на IPhone, очень довольна. Хорошее бесплатное приложение. Можно просматривать, редактировать документы: причем редактировать можно не только текст, но и менять цветовые схемы, добавлять картинки, автофигуры, ссылки, в общем достаточно много всего можно сделать. Прежде мне нравилось приложение Documents by Readdle - оно подходит только для просмотра, а редактировать в нем нельзя, а Онлиофис выручает, в нем все можно делать! И однозначно впечатлило то, что делиться файлом можно самыми разными способами. И через соц сети, и через мессенджеры, через облачные диски и электронную почту само собой. Все это происходит прямо из приложения, все очень удобно. | | Ответить