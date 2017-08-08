ONLYOFFICE Документы - бесплатное офисное приложение для устройств на базе iOS, позволяющее работать с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями в любое время и в любом месте. Включает в себя текстовый редактор и программы для просмотра таблиц, презентаций и pdf файлов.

Мощный инструмент, позволяющий открыть текстовые документы, электронные таблицы и презентации любого размера и сложности без искажений и потери форматирования.

Используйте обширные функциональные возможности полноценного текстового редактора ONLYOFFICE Документы: открывайте, создавайте и редактируйте документы любых форматов, включая Microsoft Office. Меняйте тип, размер и цвет шрифта, вставляйте таблицы, диаграммы, изображения, автофигуры и т.д.

Делитесь файлами с вашими друзьями и коллегами даже на расстоянии, используя AirDrop или прикрепив файл к письму. Предоставляйте доступ к документам и распределяйте права для других пользователей прямо с вашего мобильного устройства. Печатайте документы прямо из приложения ONLYOFFICE Документы без сторонних программ.

Регулярные обновления и профессиональная техническая поддержка обеспечат удобство использования мобильного приложения ONLYOFFICE Документы.