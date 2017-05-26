ProtonMail для Android

ProtonMail 1.6.1 для Android

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Описание ProtonMail 1.6.1 для AndroidОписание   Скачать ProtonMail 1.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (15,05 Мб) Скриншоты ProtonMail 1.6.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика ProtonMail 1.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ProtonMail 1.6.1 для AndroidОтзывы (0)  
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ProtonMail - бесплатный защищенный почтовый сервис для Android, благодаря которому можно отправлять зашифрованные электронные письма и задавать время его хранения, что существенно повышает надежность и конфиденциальность переписки.

Ключевые особенности ProtonMail:

  • Простота в использовании (шифрование осуществляется автоматически и абсолютно незаметно для пользователя).
  • Отправка и получение зашифрованных сообщений и почтовых вложений.
  • Установка таймера, по окончанию которого отправленное сообщение самоуничтожится.
  • Уведомления о новых письмах.
  • Возможность получать письма от сторонних сервисов.
  • Поддерживаются базовые опции форматирования писем: жирный шрифт или курсив, заголовки, списки и возможность редактирования письма непосредственно в HTML.
  • Удобное распределение и организация писем (полученные, отправленные и черновики).
  • Полученные и отправленные письма между пользователями ProtonMail хранятся на сервере в зашифрованном виде.
  • Наличие встроенного поиска.
Скриншоты ProtonMail:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 150
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - Email
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Отзывы о программе ProtonMail

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