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Stre.am 4.04 для Android
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Stre.am - удобный инструмент, который предлагает пользователю быстрый и простой способ для просмотра потокового видео с мобильного Android-устройства.
Основные возможности Stre.am:
- Просмотр потоковых видеотрансляций со всего мира.
- Просмотр трансляций, созданных пользователями со всего мира.
- Поиск друзей, возможность подписаться и получать уведомления, когда они начинают стримить.
- Возможность делиться видео в реальном времени с вашими друзьями на Facebook и Twitter.
- Регистрация через Twitter, Facebook, Google+ или по электронной почте.
- Наличие аппаратного ускорения.
|Скриншоты Stre.am:
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