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5 Stre.am - удобный инструмент, который предлагает пользователю быстрый и простой способ для просмотра потокового видео с мобильного Android-устройства. Основные возможности Stre.am: Просмотр потоковых видеотрансляций со всего мира.

Просмотр трансляций, созданных пользователями со всего мира.

Поиск друзей, возможность подписаться и получать уведомления, когда они начинают стримить.

Возможность делиться видео в реальном времени с вашими друзьями на Facebook и Twitter.

Регистрация через Twitter, Facebook, Google+ или по электронной почте.

Наличие аппаратного ускорения.