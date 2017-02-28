Stre.am для Android

Stre.am 4.04 для Android

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Описание Stre.am 4.04 для AndroidОписание   Скачать Stre.am 4.04 для AndroidСКАЧАТЬ (29,54 Мб) Скриншоты Stre.am 4.04 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Stre.am 4.04 для AndroidСтатистика   Отзывы о Stre.am 4.04 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Stre.am - удобный инструмент, который предлагает пользователю быстрый и простой способ для просмотра потокового видео с мобильного Android-устройства.

Основные возможности Stre.am:

  • Просмотр потоковых видеотрансляций со всего мира.
  • Просмотр трансляций, созданных пользователями со всего мира.
  • Поиск друзей, возможность подписаться и получать уведомления, когда они начинают стримить.
  • Возможность делиться видео в реальном времени с вашими друзьями на Facebook и Twitter.
  • Регистрация через Twitter, Facebook, Google+ или по электронной почте.
  • Наличие аппаратного ускорения.
Скриншоты Stre.am:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 212
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры

Отзывы о программе Stre.am

Admin

Отзывов о программе Stre.am 4.04 для Android пока нет, можете добавить...

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