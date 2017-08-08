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LastPass Authenticator для Android

LastPass Authenticator 1.1.0.524 для Android

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Описание LastPass Authenticator 1.1.0.524 для AndroidОписание   Скачать LastPass Authenticator 1.1.0.524 для AndroidСКАЧАТЬ (3,69 Мб) Скриншоты LastPass Authenticator 1.1.0.524 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика LastPass Authenticator 1.1.0.524 для AndroidСтатистика   Отзывы о LastPass Authenticator 1.1.0.524 для AndroidОтзывы (0)  
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LastPass Authenticator - бесплатная утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая предлагает простую, безопасную двухфакторную аутентификацию для учетной записи LastPass и других поддерживаемых приложений.

Основные возможности LastPass Authenticator:

  • Генерация 6-значных кодов каждые 30 секунд.
  • Push-уведомления для подтверждения авторизации.
  • Поддержка SMS кодов.
  • Автоматизированный набор через QR Code.
  • Поддержка аккаунта LastPass.
  • Поддержка других TOTP-совместимых сервисов и приложений (в том числе поддерживающих Google Authenticator).
  • Работа с несколькими учетными записями.
  • Поддержка Android Wear.
Скриншоты LastPass Authenticator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 64
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе LastPass Authenticator

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