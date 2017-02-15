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Японские кроссворды CrossMe для Android

Японские кроссворды CrossMe 2.3.0 для Android

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Описание Японские кроссворды CrossMe 2.3.0 для AndroidОписание   Скачать Японские кроссворды CrossMe 2.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (25,38 Мб) Скриншоты Японские кроссворды CrossMe 2.3.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Японские кроссворды CrossMe 2.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Японские кроссворды CrossMe 2.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Японские кроссворды CrossMe - отличный сборник японских логических головоломок (нонограмм) для Android-смартфонов и планшетов, где изображения зашифрованы числами, расположенными слева от строк, а также сверху над столбцами. Числа показывают, сколько групп чёрных клеток находятся в соответствующих строке или столбце и сколько слитных клеток содержит каждая из этих групп. В кроссвордах необходимо определить размещение групп клеток.

Игра понравится как любителям японских кроссвордов, так и начинающим игрокам. Первые уровни содержат подсказки, которые расскажут о правилах игры. Научиться играть очень легко, но вам пригодятся логика и аналитические способности.

Ключевые особенности приложения Японские кроссворды CrossMe:

  • Более 800 головоломок (24 бесплатно).
  • 8 уровней сложности и размеры от 5х5 до 90х90.
  • Бесконечные случайные кроссворды.
  • Удобное управление.
  • Стилизованный под японскую старину дизайн.
  • Подсказки.
  • Синхронизация между устройствами.
Что нового в Японские кроссворды CrossMe 2.3.0 для Android?
  • Новые кроссворды.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Японские кроссворды CrossMe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 183
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
 Программа Японские кроссворды CrossMe отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Японские кроссворды CrossMe

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