Японские кроссворды CrossMe - отличный сборник японских логических головоломок (нонограмм) для Android-смартфонов и планшетов, где изображения зашифрованы числами, расположенными слева от строк, а также сверху над столбцами. Числа показывают, сколько групп чёрных клеток находятся в соответствующих строке или столбце и сколько слитных клеток содержит каждая из этих групп. В кроссвордах необходимо определить размещение групп клеток.

Игра понравится как любителям японских кроссвордов, так и начинающим игрокам. Первые уровни содержат подсказки, которые расскажут о правилах игры. Научиться играть очень легко, но вам пригодятся логика и аналитические способности.

Ключевые особенности приложения Японские кроссворды CrossMe: