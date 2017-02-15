Японские кроссворды CrossMe - отличный сборник японских логических головоломок (нонограмм) для Android-смартфонов и планшетов, где изображения зашифрованы числами, расположенными слева от строк, а также сверху над столбцами. Числа показывают, сколько групп чёрных клеток находятся в соответствующих строке или столбце и сколько слитных клеток содержит каждая из этих групп. В кроссвордах необходимо определить размещение групп клеток.
Игра понравится как любителям японских кроссвордов, так и начинающим игрокам. Первые уровни содержат подсказки, которые расскажут о правилах игры. Научиться играть очень легко, но вам пригодятся логика и аналитические способности.
Ключевые особенности приложения Японские кроссворды CrossMe:
- Более 800 головоломок (24 бесплатно).
- 8 уровней сложности и размеры от 5х5 до 90х90.
- Бесконечные случайные кроссворды.
- Удобное управление.
- Стилизованный под японскую старину дизайн.
- Подсказки.
- Синхронизация между устройствами.