HippoScreen - простенькая портативная программа для захвата картинки с экрана монитора. Если вам нужно быстро сделать скриншот любой части дисплея, то достаточно запустить программу и нажать привычную кнопку Print Screen, после чего останется только выбрать необходимую область захвата. Меню утилиты открывается кликом правой кнопки мышки на значке ножниц в системном трее. Здесь вы сможете отменить выделение, сохранить картинку в каталог скриншотов или в произвольное место на ПК, а также открыть папку с хранящимися снимками экрана.

Стоит отметить, что кроме непосредственно самого захвата экрана предусмотрено нанесение произвольных меток на будущее изображение. Например, если вам нужно обратить внимание на какой-то фрагмент или подчеркнуть какую-то деталь, то и это можно сделать. Выберите цвет и размер кисти, и перед выделением фрагмента зажмите Shift - появится возможность рисовать мышкой произвольные линии на экране.

В завершении стоит указать, что изображения сохраняются в формат .jpg. Вот собственно говоря и все - просто, понятно, удобно и быстро.