HippoScreen для Windows

HippoScreen 1.06

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Описание HippoScreen 1.06Описание   Скачать HippoScreen 1.06СКАЧАТЬ (890 Кб) Скриншоты HippoScreen 1.06Скриншоты (2)   Статистика HippoScreen 1.06Статистика   Отзывы о HippoScreen 1.06Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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HippoScreen - простенькая портативная программа для захвата картинки с экрана монитора. Если вам нужно быстро сделать скриншот любой части дисплея, то достаточно запустить программу и нажать привычную кнопку Print Screen, после чего останется только выбрать необходимую область захвата. Меню утилиты открывается кликом правой кнопки мышки на значке ножниц в системном трее. Здесь вы сможете отменить выделение, сохранить картинку в каталог скриншотов или в произвольное место на ПК, а также открыть папку с хранящимися снимками экрана.

Стоит отметить, что кроме непосредственно самого захвата экрана предусмотрено нанесение произвольных меток на будущее изображение. Например, если вам нужно обратить внимание на какой-то фрагмент или подчеркнуть какую-то деталь, то и это можно сделать. Выберите цвет и размер кисти, и перед выделением фрагмента зажмите Shift - появится возможность рисовать мышкой произвольные линии на экране.

В завершении стоит указать, что изображения сохраняются в формат .jpg. Вот собственно говоря и все - просто, понятно, удобно и быстро.

Что нового в HippoScreen 1.06?
  • вывод текста с позиционированием;
  • рисование стрелок в текущей позиции курсора;
  • рисование рамки;
  • горизонтальные или вертикальные линии;
  • курсоры-индикаторы режимов;
  • добавление в автозагрузку (опционально);
  • проверка на запуск второй копии.
Скриншоты HippoScreen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 161
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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