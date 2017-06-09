CTSFaceFinder 2.1.0 CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в DupKiller 0.8.2 DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по TreeSize Free 4.0.3.372 TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера

Everything 1.4.1.877 Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, NetLook 2.3 NetLook предназначен для сканирования компьютеров локальной сети, навигации по их общим ресурсам и обмена сетевыми сообщениями Auslogics Duplicate File Finder 6.1.3.0 Auslogics Duplicate File Finder - эффективная и легкая в использовании программа, предназначенная для поиска и удаления ненужных дубликатов файлов