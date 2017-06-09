Copy Handler для Windows

Copy Handler 1.44 / 1.45 beta 1

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Описание Copy Handler 1.44 / 1.45 beta 1Описание   Скачать Copy Handler 1.44 / 1.45 beta 1СКАЧАТЬ (7,37 Мб) Скриншоты Copy Handler 1.44 / 1.45 beta 1Скриншоты (5)   Статистика Copy Handler 1.44 / 1.45 beta 1Статистика   Отзывы о Copy Handler 1.44 / 1.45 beta 1Отзывы (1)  
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Copy Handler - удобная программа, позволяющая гибко настроить параметры копирования и перемещения файлов на вашем ПК. Если вас по каким-то причинам не устраивает работа с файлами через Проводник Windows или имеющийся файловый менеджер, то этот инструмент сможет автоматизировать действия копирования (перемещения) данных и обеспечить полный контроль над этим процессом.

Основные возможности программы:

  • остановка, возобновление, перезапуск и отмена копирования/перемещения,
  • более быстрая работа по сравнению со стандартными методами копирования в Windows,
  • несколько фильтров для точного поиска файлов,
  • гибкие настройки конфигурации - язык, выключение системы после окончания заданных действий, мониторинг буфера обмена, несколько визуальных оболочек, звуковое оповещение и др.,
  • подробная статистика о копировании (перемещении) - текущий файл, размер, приоритет, прогресс, статус, текущая и средняя скорость, время и пр.,
  • автоматическое возобновление всех незавершенных операций после перезагрузки ПК,
  • поддержка очередности,
  • интеграция в Windows Explorer.
Скриншоты Copy Handler:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 187
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Copy Handler

46Николай64 про Copy Handler 1.43 [28-03-2017]

При копировании большого объема файлов из нескольких папок теряла файлы.Нет возможности проверить контрольные цифры копирования.Не работает синхронизация папок.После копирования надо проверять папки на какой нибудь программе сравнения папок иначе возможны неприятные сюрпризы.Долго держал но несколько раз срочно копировал и обнаруживал утраты.Увы.
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