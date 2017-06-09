Copy Handler - удобная программа, позволяющая гибко настроить параметры копирования и перемещения файлов на вашем ПК. Если вас по каким-то причинам не устраивает работа с файлами через Проводник Windows или имеющийся файловый менеджер, то этот инструмент сможет автоматизировать действия копирования (перемещения) данных и обеспечить полный контроль над этим процессом.
Основные возможности программы:
остановка, возобновление, перезапуск и отмена копирования/перемещения,
более быстрая работа по сравнению со стандартными методами копирования в Windows,
несколько фильтров для точного поиска файлов,
гибкие настройки конфигурации - язык, выключение системы после окончания заданных действий, мониторинг буфера обмена, несколько визуальных оболочек, звуковое оповещение и др.,
подробная статистика о копировании (перемещении) - текущий файл, размер, приоритет, прогресс, статус, текущая и средняя скорость, время и пр.,
автоматическое возобновление всех незавершенных операций после перезагрузки ПК,
Auslogics Duplicate File Finder - эффективная и легкая в использовании программа, предназначенная для поиска и удаления ненужных дубликатов файлов
Отзывы о программе Copy Handler
46Николай64 про Copy Handler 1.43 [28-03-2017]
При копировании большого объема файлов из нескольких папок теряла файлы.Нет возможности проверить контрольные цифры копирования.Не работает синхронизация папок.После копирования надо проверять папки на какой нибудь программе сравнения папок иначе возможны неприятные сюрпризы.Долго держал но несколько раз срочно копировал и обнаруживал утраты.Увы. | | Ответить