Seer для Windows

Seer 0.8.1

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Описание Seer 0.8.1Описание   Скачать Seer 0.8.1СКАЧАТЬ (24,5 Мб) Скриншоты Seer 0.8.1Скриншоты (7)   Статистика Seer 0.8.1Статистика   Отзывы о Seer 0.8.1Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Seer - удобный просмотрщик графических, медиа и текстовых файлов, позволяющий комфортно и быстро открыть интересующий вас элемент. Список поддерживаемых форматов достаточно разнообразен:

  • изображения - psd, bmp, ico, jpg, png, tif, gif, webp и пр.,
  • видео - avi, mp4, 3gp, mkv, wmv, flv, vob, mts и др.,
  • аудио - mp3, ogg, wav, wma, aac и т.д.,
  • текст - html, xml, txt, pdf, srt и др.

Чтобы посмотреть какой либо файл, нужно открыть Проводник Windows, кликнуть на файле мышкой и нажать клавишу "Пробел", вот и все - в новом окне вы увидите картинку, видеоролик, текст и т.д. Из дополнительных возможностей присутствует опция вращения изображений, отображения графики в актуальном или подогнанном под окно размере, открытия файла в приложении по умолчанию, перехода к папке с файлом, пауза (для видео).

Функционал программы можно расширить за счет применения плагинов, позволяющих поддерживать дополнительные форматы. Для удобства реализовано управление горячими клавишами. В целом, приложение Seer пригодится, если вы пользуетесь Проводником и хотите быстро оценить содержимое выбранного файла.

Скриншоты Seer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 577
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр
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Отзывы о программе Seer

Роман про Seer 0.7.3 [14-11-2018]

Это не просмотрщик файлов, а предпросмотрщик. Потому что файлы открываются в небольшом окне, которое нельзя развернуть и файл не увеличивается. Только можно повернуть файл и всё. Никаких настроек, никаких контекстных меню -программа -так как есть.
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