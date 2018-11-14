Seer - удобный просмотрщик графических, медиа и текстовых файлов, позволяющий комфортно и быстро открыть интересующий вас элемент. Список поддерживаемых форматов достаточно разнообразен:

изображения - psd, bmp, ico, jpg, png, tif, gif, webp и пр.,

видео - avi, mp4, 3gp, mkv, wmv, flv, vob, mts и др.,

аудио - mp3, ogg, wav, wma, aac и т.д.,

текст - html, xml, txt, pdf, srt и др.

Чтобы посмотреть какой либо файл, нужно открыть Проводник Windows, кликнуть на файле мышкой и нажать клавишу "Пробел", вот и все - в новом окне вы увидите картинку, видеоролик, текст и т.д. Из дополнительных возможностей присутствует опция вращения изображений, отображения графики в актуальном или подогнанном под окно размере, открытия файла в приложении по умолчанию, перехода к папке с файлом, пауза (для видео).

Функционал программы можно расширить за счет применения плагинов, позволяющих поддерживать дополнительные форматы. Для удобства реализовано управление горячими клавишами. В целом, приложение Seer пригодится, если вы пользуетесь Проводником и хотите быстро оценить содержимое выбранного файла.