Генератор паролей - название этой утилиты говорит само за себя: создание случайных паролей различной сложности для того, чтобы вам не пришлось самому ломать голову. Регистрируясь на сервисах, в социальных сетях, заводя почтовые аккаунты и т.д., пользователи часто сталкиваются с проблемой выдумывания надежного, трудно взламываемого пароля. Чтобы облегчить жизнь таким пользователям стоит воспользоваться программами для генерации паролей, одной из которых и является как раз эта утилита.

Все очень просто: определитесь с задействованными символами и нажмите "Сгенерировать". Что касается самих символов, то это могут быть:

маленькие буквы английского алфавита (a-z),

большие буквы английского алфавита (A-Z),

специальные (небуквенные) символы,

цифры.

Реализована опция создания пароля из конкретных заданных символов, для чего нужно в специальном окошке указать предпочитаемую комбинацию. По умолчанию длина пароля составляет 11 знаков, но ее можно изменить (от 6 до 99), вращая колесико мышки. Также предусмотрено автоматическое копирование пароля в буфер обмена (нужно установить метку возле поля "Сгенерировать"). В целом, приложение получилось простым и удобным, позволяя быстро получать качественные пароли.