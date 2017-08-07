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Генератор паролей для Windows

Генератор паролей 1.4

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Описание Генератор паролей 1.4Описание   Скачать Генератор паролей 1.4СКАЧАТЬ (1,46 Мб) Скриншоты Генератор паролей 1.4Скриншоты (4)   Статистика Генератор паролей 1.4Статистика   Отзывы о Генератор паролей 1.4Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
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Генератор паролей - название этой утилиты говорит само за себя: создание случайных паролей различной сложности для того, чтобы вам не пришлось самому ломать голову. Регистрируясь на сервисах, в социальных сетях, заводя почтовые аккаунты и т.д., пользователи часто сталкиваются с проблемой выдумывания надежного, трудно взламываемого пароля. Чтобы облегчить жизнь таким пользователям стоит воспользоваться программами для генерации паролей, одной из которых и является как раз эта утилита.

Все очень просто: определитесь с задействованными символами и нажмите "Сгенерировать". Что касается самих символов, то это могут быть:

  • маленькие буквы английского алфавита (a-z),
  • большие буквы английского алфавита (A-Z),
  • специальные (небуквенные) символы,
  • цифры.

Реализована опция создания пароля из конкретных заданных символов, для чего нужно в специальном окошке указать предпочитаемую комбинацию. По умолчанию длина пароля составляет 11 знаков, но ее можно изменить (от 6 до 99), вращая колесико мышки. Также предусмотрено автоматическое копирование пароля в буфер обмена (нужно установить метку возле поля "Сгенерировать"). В целом, приложение получилось простым и удобным, позволяя быстро получать качественные пароли.

Что нового в Генератор паролей 1.4?
  • Изменён алгоритм генерации пароля из заказных символов.
  • Исправлено, при генерации пароля из заказных символов не удалялся служебный текст из редактора.
  • Добавлен авто выбор русского при первом старте программы.
  • Добавлены регуляторы громкости всех звуков.
Скриншоты Генератор паролей:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)5 / 656
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе Генератор паролей

Андрей про Генератор паролей 1.2 [03-05-2016]

Самая лучшая программа!
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