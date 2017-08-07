Генератор паролей - название этой утилиты говорит само за себя: создание случайных паролей различной сложности для того, чтобы вам не пришлось самому ломать голову. Регистрируясь на сервисах, в социальных сетях, заводя почтовые аккаунты и т.д., пользователи часто сталкиваются с проблемой выдумывания надежного, трудно взламываемого пароля. Чтобы облегчить жизнь таким пользователям стоит воспользоваться программами для генерации паролей, одной из которых и является как раз эта утилита.
Все очень просто: определитесь с задействованными символами и нажмите "Сгенерировать". Что касается самих символов, то это могут быть:
маленькие буквы английского алфавита (a-z),
большие буквы английского алфавита (A-Z),
специальные (небуквенные) символы,
цифры.
Реализована опция создания пароля из конкретных заданных символов, для чего нужно в специальном окошке указать предпочитаемую комбинацию. По умолчанию длина пароля составляет 11 знаков, но ее можно изменить (от 6 до 99), вращая колесико мышки. Также предусмотрено автоматическое копирование пароля в буфер обмена (нужно установить метку возле поля "Сгенерировать"). В целом, приложение получилось простым и удобным, позволяя быстро получать качественные пароли.
Что нового в Генератор паролей 1.4?
Изменён алгоритм генерации пароля из заказных символов.
Исправлено, при генерации пароля из заказных символов не удалялся служебный текст из редактора.
Добавлен авто выбор русского при первом старте программы.