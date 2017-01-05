HotkeyP - небольшая портативная утилита для организации своих собственных сочетаний горячих клавиш. Использовать комбинации нескольких клавиш очень удобно для быстрого запуска программ, выполнения различных команд, автоматизации некоторых действий и т.д.

Работать с этим инструментом достаточно легко. Комбинацию горячих клавиш можно создавать с такими операторами как Ctrl, Shift, Alt, Win. Когда определитесь с сочетанием, переходите непосредственно к выполняемой команде: управление системой, экраном, окном, медиа, макросом и др. - выбор доступных операций достаточно разнообразен.

Кроме того, можно задавать звуковое сопровождение, использовать подписи, открывать папки и файлы, устанавливать приоритет и выполнять некоторые другие действия. В целом, если цените свое время, работая за ПК, то HotkeyP можно смело рекомендовать как хорошего помощника для настройки выполнения часто используемых действий по сочетанию горячих клавиш.