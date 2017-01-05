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HotkeyP для Windows

HotkeyP 4.8.3

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Описание HotkeyP 4.8.3Описание   Скачать HotkeyP 4.8.3СКАЧАТЬ (331 Кб) Скриншоты HotkeyP 4.8.3Скриншоты (6)   Статистика HotkeyP 4.8.3Статистика   Отзывы о HotkeyP 4.8.3Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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HotkeyP - небольшая портативная утилита для организации своих собственных сочетаний горячих клавиш. Использовать комбинации нескольких клавиш очень удобно для быстрого запуска программ, выполнения различных команд, автоматизации некоторых действий и т.д.

Работать с этим инструментом достаточно легко. Комбинацию горячих клавиш можно создавать с такими операторами как Ctrl, Shift, Alt, Win. Когда определитесь с сочетанием, переходите непосредственно к выполняемой команде: управление системой, экраном, окном, медиа, макросом и др. - выбор доступных операций достаточно разнообразен.

Кроме того, можно задавать звуковое сопровождение, использовать подписи, открывать папки и файлы, устанавливать приоритет и выполнять некоторые другие действия. В целом, если цените свое время, работая за ПК, то HotkeyP можно смело рекомендовать как хорошего помощника для настройки выполнения часто используемых действий по сочетанию горячих клавиш.

Скриншоты HotkeyP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 201
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвтоматизация - Быстрый запуск, доступ

Отзывы о программе HotkeyP

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