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KX Media Player для Android

KX Media Player 2.0.0 для Android

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Описание KX Media Player 2.0.0 для AndroidОписание   Скачать KX Media Player 2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (14,24 Мб) Скриншоты KX Media Player 2.0.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика KX Media Player 2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о KX Media Player 2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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KX Media Player – бесплатный и эффективный медиа-плеер для вашего устройства. Приложение поддерживает как основные аудио форматы, так и видео. Список форматов довольно внушительный и включает: MKV, MOV, MP2, mp2v, MP4, mp4v, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MID, MP3, MPGA, OGA, OGG, OMA, RAM, RMI, S3M, SPX, TTA, VQF, W64, WAV, WMA и многие другие.

Помимо них, проигрыватель может воспроизводить сетевые потоки, поддерживает разные звуковые дорожки и субтитры, поддерживает управление жестами, занимает немного места на устройстве и достаточно простой в использовании. При необходимости, вы можете использовать таймер сна или аудио-виджет для облегчения управления плеером.

Следует отметить, что приложение требует различные разрешения, в том числе доступ к microSD карте, доступ к интернету и телефонным звонкам. Это необходимо, что бы плеер мог остановить воспроизведение при входящем звонке, удалить файлы через приложение или для воспроизведения контента онлайн. 

Скриншоты KX Media Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 858
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры

Отзывы о программе KX Media Player

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