KX Media Player – бесплатный и эффективный медиа-плеер для вашего устройства. Приложение поддерживает как основные аудио форматы, так и видео. Список форматов довольно внушительный и включает: MKV, MOV, MP2, mp2v, MP4, mp4v, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MID, MP3, MPGA, OGA, OGG, OMA, RAM, RMI, S3M, SPX, TTA, VQF, W64, WAV, WMA и многие другие.
Помимо них, проигрыватель может воспроизводить сетевые потоки, поддерживает разные звуковые дорожки и субтитры, поддерживает управление жестами, занимает немного места на устройстве и достаточно простой в использовании. При необходимости, вы можете использовать таймер сна или аудио-виджет для облегчения управления плеером.
Следует отметить, что приложение требует различные разрешения, в том числе доступ к microSD карте, доступ к интернету и телефонным звонкам. Это необходимо, что бы плеер мог остановить воспроизведение при входящем звонке, удалить файлы через приложение или для воспроизведения контента онлайн.
Kodi - мобильная версия кроссплатформенного медиацентра с отличным графическим интерфейсом и удобным меню. С помощью программы можно легко просматривать фильмы, онлайн ТВ, подкасты, фотографии, слушать музыку
AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный эквалайзер позволит настроить звучание ваших любимых музыкальных стилей. Присутствуют виджеты
Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости посещения. Присутствует поиск по названию песни, исполнителю, музыкальному жанру и другим критериям. Помимо этого, можно узнать биографию исполнителя, тексты
VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью программы можно проигрывать аудио и видео файлы пользователя (в том числе из альбомов)