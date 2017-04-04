KX Media Player – бесплатный и эффективный медиа-плеер для вашего устройства. Приложение поддерживает как основные аудио форматы, так и видео. Список форматов довольно внушительный и включает: MKV, MOV, MP2, mp2v, MP4, mp4v, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MID, MP3, MPGA, OGA, OGG, OMA, RAM, RMI, S3M, SPX, TTA, VQF, W64, WAV, WMA и многие другие.

Помимо них, проигрыватель может воспроизводить сетевые потоки, поддерживает разные звуковые дорожки и субтитры, поддерживает управление жестами, занимает немного места на устройстве и достаточно простой в использовании. При необходимости, вы можете использовать таймер сна или аудио-виджет для облегчения управления плеером.

Следует отметить, что приложение требует различные разрешения, в том числе доступ к microSD карте, доступ к интернету и телефонным звонкам. Это необходимо, что бы плеер мог остановить воспроизведение при входящем звонке, удалить файлы через приложение или для воспроизведения контента онлайн.