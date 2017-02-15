QupZilla - легкий и быстрый браузер на движке QtWeb, который обеспечивает комфортный серфинг в сети и удобное использование всех ресурсов интернета. Этот web-обозреватель не содержит никаких лишних элементов: реализовано все только самое необходимое для полноценной работы со всеми сайтами, чтобы рационально использовать системные ресурсы.

Внешний вид браузера привычен, а потому проблем с освоением функционала и настройкой параметров у пользователей не возникнет. Можно открывать новые окна и вкладки (в т.ч. и приватные), организовывать библиотеку закладок, управлять историей и куками, настраивать панель инструментов, использовать менеджер загрузок, регулировать фильтры встроенного резальщика рекламы Adblock и пр.

Полностью упорядочивается и стартовая страница, где можно размещать ярлыки наиболее используемых и посещаемый сайтов. Для обеспечения конфиденциальности и анонимности поисковой системой по умолчанию является DickDuckGo, однако при желании вы можете это изменить.

Для расширения функционала браузера доступно использование разнообразных плагинов. В целом, web-обозреватель QupZilla получился действительно удобным и быстрым в работе, что особенно оценят те пользователи, которым важна скорость и комфорт ежедневного серфинга без использования лишних утяжеляющих фишек.