QupZilla для Windows

QupZilla 2.1.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание QupZilla 2.1.1Описание   Скачать QupZilla 2.1.1СКАЧАТЬ (56,55 Мб) Скриншоты QupZilla 2.1.1Скриншоты (6)   Статистика QupZilla 2.1.1Статистика   Отзывы о QupZilla 2.1.1Отзывы (3)  
Оцените программу!
3.06 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 3.06 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

QupZilla - легкий и быстрый браузер на движке QtWeb, который обеспечивает комфортный серфинг в сети и удобное использование всех ресурсов интернета. Этот web-обозреватель не содержит никаких лишних элементов: реализовано все только самое необходимое для полноценной работы со всеми сайтами, чтобы рационально использовать системные ресурсы.

Внешний вид браузера привычен, а потому проблем с освоением функционала и настройкой параметров у пользователей не возникнет. Можно открывать новые окна и вкладки (в т.ч. и приватные), организовывать библиотеку закладок, управлять историей и куками, настраивать панель инструментов, использовать менеджер загрузок, регулировать фильтры встроенного резальщика рекламы Adblock и пр.

Полностью упорядочивается и стартовая страница, где можно размещать ярлыки наиболее используемых и посещаемый сайтов. Для обеспечения конфиденциальности и анонимности поисковой системой по умолчанию является DickDuckGo, однако при желании вы можете это изменить.

Для расширения функционала браузера доступно использование разнообразных плагинов. В целом, web-обозреватель QupZilla получился действительно удобным и быстрым в работе, что особенно оценят те пользователи, которым важна скорость и комфорт ежедневного серфинга без использования лишних утяжеляющих фишек.

Скриншоты QupZilla:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 773
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе QupZilla

Мачо про QupZilla 2.0.1 [20-08-2016]

Может и не дебельный браузер,только у меня на 7 максимум даже не запустился,хотя итак стоит 4 браузера.Хотел посмотреть что из себя представляет-удалил нахер.
6 | | Ответить

Евгений про QupZilla 2.0.1 [29-07-2016]

При переключении языка с помощью Everylang (выставлено по правому ctrl), браузер виснет намертво, пока не убьешь процесс. А так памяти ест действительно мало, страницы открывает мгновенно, но как по мне сыроват.
1 | | Ответить

Нечто про QupZilla 2.0.1 [26-07-2016]

По неизвестным причинам браузер установился на win7,но увы запускаться категорически не стал.Какую то ошибку показывал.
3 | | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

AIMP

Artweaver

Notepad++

Light Alloy

ProgDVB

Adobe Flash Player

Calibre

CCleaner

RoboForm

CDBurnerXP

SUMo

The Bat! Home

Battery Mode

CheMax Rus

Hard Disk Sentinel

Opera

ACE Stream

Virtual DJ

GPU-Z

Kodi

 
 