Моды ПРОТанки - этот модпак является одной из лучших сборок модов для популярной онлайн-игры World of Tanks, стабильная и качественная, основное правило которой "Максимум FPS в бою".
Модпак насчитывает более сотни различных модов и конфигурационных файлов для них. Для удобства установка модов поделена на взаимосвязанные секции наборов различных модов. Выпускается в русском и английском варианте и предлагает множество эксклюзивных решений, над которыми работали коллектив разработчиков, тестеров и просто игроков. Так что вы можете быть уверенными, что с данной сборкой вы будете получать истинное удовольствие от игры.
Особенности мультипака:
- Подскажет и защитит пользователя от неправильной установки модов.
- Восстановит повреждения клиента при неправильном использовании ранее Tweaker.
- Позволяет создать бекап (резервную копию) установленных модов от текущего патча игры .
- Позволяет аккуратно удалить старые установленные моды.
- Содержит удобные графические превью модов и текстовое подробное описание каждого мода.
- Позволяет прослушать аудио превью для звуковых модов.
- Насчитывает сотни различный модов и конфигурационных файлов для них на выбор.
- Установка модов поделена на взаимосвязанные секции наборов различных модов.
- Позволяет скачивать "тяжелые" моды ангаров, озвучек и т.п. прямо во время установки через обычное скачивание с сервера или через p2p сети.
- Центр Модификаций для тонкой настройки большинства модов прямо в ангаре игры.
- Включена возможность настраивать эффекты игры и оптимизировать производительность для повышения fps в бою.
- Специальный мод-помощник в ангаре, подсказывающий об обновлении модов.
Мод ПРОТанки включает в себя:
- Прицелы для аркадного и снайперского режима.
- P-mod - комплексный мод, содержащий множество полезных изменений игры:
- «Командирская камера»;
- Многократный зум;
- Быстрая смена оборудования;
- Информация о респауне при загрузке в бой;
- Расширенная статистика;
- и многое другое.
- Модификация боевого интерфейса (XVM).
- Различные полезные мелочи:
- Информационная панель выбранной цели;
- Панель повреждений;
- Предохранитель SafeShot;
- Стволы противника на миникарте;
- Оповещение союзников о засвете;
- и другое.
Внимание! В первые дни патча рекомендуется скачивать Ультра версию модпака, чтобы избежать задержек и возможных проблем с установкой.