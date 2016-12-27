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Моды ПРОТанки для Windows

Моды ПРОТанки версия 9.17 #8

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Описание Моды ПРОТанки версия 9.17 #8Описание   Скачать Моды ПРОТанки версия 9.17 #8СКАЧАТЬ (793,21 Мб) Скриншоты Моды ПРОТанки версия 9.17 #8Скриншоты (15)   Статистика Моды ПРОТанки версия 9.17 #8Статистика   Отзывы о Моды ПРОТанки версия 9.17 #8Отзывы (0)  
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Моды ПРОТанки - этот модпак является одной из лучших сборок модов для популярной онлайн-игры World of Tanks, стабильная и качественная, основное правило которой "Максимум FPS в бою".

Модпак насчитывает более сотни различных модов и конфигурационных файлов для них. Для удобства установка модов поделена на взаимосвязанные секции наборов различных модов. Выпускается в русском и английском варианте и предлагает множество эксклюзивных решений, над которыми работали коллектив разработчиков, тестеров и просто игроков. Так что вы можете быть уверенными, что с данной сборкой вы будете получать истинное удовольствие от игры.

Особенности мультипака:

  • Подскажет и защитит пользователя от неправильной установки модов.
  • Восстановит повреждения клиента при неправильном использовании ранее Tweaker.
  • Позволяет создать бекап (резервную копию) установленных модов от текущего патча игры .
  • Позволяет аккуратно удалить старые установленные моды.
  • Содержит удобные графические превью модов и текстовое подробное описание каждого мода.
  • Позволяет прослушать аудио превью для звуковых модов.
  • Насчитывает сотни различный модов и конфигурационных файлов для них на выбор.
  • Установка модов поделена на взаимосвязанные секции наборов различных модов.
  • Позволяет скачивать "тяжелые" моды ангаров, озвучек и т.п. прямо во время установки через обычное скачивание с сервера или через p2p сети.
  • Центр Модификаций для тонкой настройки большинства модов прямо в ангаре игры.
  • Включена возможность настраивать эффекты игры и оптимизировать производительность для повышения fps в бою.
  • Специальный мод-помощник в  ангаре, подсказывающий об обновлении модов.

Мод ПРОТанки включает в себя:

  • Прицелы для аркадного и снайперского режима.
  • P-mod - комплексный мод, содержащий множество полезных изменений игры:
    • «Командирская камера»;
    • Многократный зум;
    • Быстрая смена оборудования;
    • Информация о респауне при загрузке в бой;
    • Расширенная статистика;
    • и многое другое.
  • Модификация боевого интерфейса (XVM).
  • Различные полезные мелочи:
    • Информационная панель выбранной цели;
    • Панель повреждений;
    • Предохранитель SafeShot;
    • Стволы противника на миникарте;
    • Оповещение союзников о засвете;
    • и другое.

Внимание! В первые дни патча рекомендуется скачивать Ультра версию модпака, чтобы избежать задержек и возможных проблем с установкой.

Что нового в Моды ПРОТанки версия 9.17 #8?
  • Вышел расширенный модпак
  • Адаптировано для 0.9.17
  • Мод "Решающий выстрел". Показывает три последних попадания по вашему танку после его уничтожения. Учитывает сплеш от арты и подрыв боекомплекта.
  • Новые ангары
  • Возможность настройки команд в радиальном меню (розе команд) под себя.
  • Мод "Время ремонта поврежденного модуля".
  • Обновлен XVM.
  • Добавлено настраиваемое дерево исследований.
  • Добавлено 5 Дамаг панелей.
Скриншоты Моды ПРОТанки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 123
Разработчик
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Категории программыУтилиты - Онлайн игры

Отзывы о программе Моды ПРОТанки

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