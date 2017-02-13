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Нарезка мелодий вызова для Android

Нарезка мелодий вызова 1.0.56 для Android

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Описание Нарезка мелодий вызова 1.0.56 для AndroidОписание   Скачать Нарезка мелодий вызова 1.0.56 для AndroidСКАЧАТЬ (1,41 Мб) Скриншоты Нарезка мелодий вызова 1.0.56 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Нарезка мелодий вызова 1.0.56 для AndroidСтатистика   Отзывы о Нарезка мелодий вызова 1.0.56 для AndroidОтзывы (0)  
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Нарезка мелодий вызова - инструмент для создания собственных звуковых файлов, которые можно использовать в качестве звонка вызова или сигнала сообщения. Работать с этим приложением очень просто. Вы можете редактировать как встроенные в систему рингтоны, так и произвольное аудио, которое есть на вашем устройстве.

После выбора нужной мелодии, откроется ее спектральная диаграмма, где вам нужно всего лишь передвигать ползунки для определения начала и окончания композиции. Для удобства предусмотрены такие функции управления, как увеличение/уменьшение диаграммы, воспроизведение, пауза, перемотка. Готовый рингтон можно тут же сохранить в один из доступных форматов - mp3, vaw, ogg, m4a и др.

Примечательно, что эта программа позволяет также записывать звуки через микрофон, так что у вас есть возможность придумать мелодию, используя окружающие звуки и свой голос. В целом, если любите экспериментировать и хотите создать свои рингтоны из любых композиций, то данное приложение легко позволит это сделать.

Скриншоты Нарезка мелодий вызова:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 499
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Рингтоны

Отзывы о программе Нарезка мелодий вызова

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