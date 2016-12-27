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Моды от Amway921 для Windows

Моды от Amway921 0.9.17 версия 3

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Описание Моды от Amway921 0.9.17 версия 3Описание   Скачать Моды от Amway921 0.9.17 версия 3СКАЧАТЬ (26,32 Мб) Скриншоты Моды от Amway921 0.9.17 версия 3Скриншоты (7)   Статистика Моды от Amway921 0.9.17 версия 3Статистика   Отзывы о Моды от Amway921 0.9.17 версия 3Отзывы (0)  
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Моды от Amway921 - сборка модов для World of Tanks от популярного вододела Amway921. В сборку входит все самое необходимое, функциональное и полезное, без лишнего мусора.

Для удобства выбора нужного мода весь установщик оснащен галочками, картинками и подписями. Проверяет наличие обновлений модпака, так что вы всегда будете в курсе последних изменений.

В состав модпака входит:

  • eXtended Visualization Mod - расширенные маркеры, отлетающий урон, модификация захвата базы, лог нанесённого урона, расширенная карусель танков, возможность заменить «лампочку» перка «6-е чувство» и иконки танков
  • Замена стандартных звуков игры
  • Часы в ангаре
  • Цветные результаты завершенных боёв
  • Подробная статистика за сессию на сервере
  • «Экипаж»: расширенное личное дело танкиста
  • Подробные описания к умениям экипажа
  • «Танкоопыт»: отображение количества опыта до элитного статуса танка
  • Менеджер игровых реплеев
  • WG Social и WG Stream;
  • Увеличение времени отображения «лампочки» перка «6-е чувство»
  • Отключение красного мигания изображения при получении урона
  • Отключение дрожания изображения при получении урона
  • Оповещение союзников о своём «засвете»
  • «SafeShot»: запрет стрельбы по союзникам и по уничтоженным танкам
  • Цветные декали попаданий по танкам
  • Белые текстуры на остовах уничтоженных танков и разрушенных вагонов
  • Отключение камуфляжей, логотипов, надписей и эмблем на танках в бою
  • Отключение оповещений о формировании динамических взводов
  • Отображение суммарного количества HP команд
  • «Радар»: индикатор направления ближайшего противника
  • «Броняша»: отображение заблокированного бронёй урона
  • «Винтик»: быстрый ремонт и лечение экипажа
  • «Autoequip»: автоматическая установка бесплатных модулей
  • «Светлячок»: индикация обнаружения и повреждения противника
  • Отображение направлений орудий противников и союзной артиллерии на миникарте
  • Калькулятор эффективности в бою с счётчиком урона
  • Отображение результатов завершенных боёв в игровом чате
  • Отображение приведённой брони танка
  • «DamageLog»: расширенная панель повреждений
  • «Zoom»: командирская камера с возможностью отключения эффектов динамической камеры
  • «NoScroll»: отключение перехода в снайперский прицел при помощи колеса мыши с возможностью принудительной установки начальной кратности зума;
  • «ZoomX»: Многопозиционный снайперский режим (x2, x4, x8, x16)
  • «ServerCross»: более точный маркер, который показывает прицел так, как он целится на сервере
  • Отключение плавного изменения высоты камеры над танком
  • Информационная панель выбранной цели
  • Отключение ручного тормоза у ПТ-САУ
  • Удаление затемнения в снайперском прицелеи другое
Что нового в Моды от Amway921 0.9.17 версия 3?
  • Адаптировано для 0.9.17
  • Обновлено: «XVM» до версии 6.5.1.1-release
  • Исправлено: «Радар»: исправлено поведение маркера при изменении расстояния до противника
  • Исправлено: «Экипаж»: отображение количества опыта и боёв до следующего умения танкиста
Скриншоты Моды от Amway921:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 432
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн игры - Утилиты

Отзывы о программе Моды от Amway921

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