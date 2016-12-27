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Моды от Amway921 0.9.17 версия 3
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Моды от Amway921 - сборка модов для World of Tanks от популярного вододела Amway921. В сборку входит все самое необходимое, функциональное и полезное, без лишнего мусора.
Для удобства выбора нужного мода весь установщик оснащен галочками, картинками и подписями. Проверяет наличие обновлений модпака, так что вы всегда будете в курсе последних изменений.
В состав модпака входит:
- eXtended Visualization Mod - расширенные маркеры, отлетающий урон, модификация захвата базы, лог нанесённого урона, расширенная карусель танков, возможность заменить «лампочку» перка «6-е чувство» и иконки танков
- Замена стандартных звуков игры
- Часы в ангаре
- Цветные результаты завершенных боёв
- Подробная статистика за сессию на сервере
- «Экипаж»: расширенное личное дело танкиста
- Подробные описания к умениям экипажа
- «Танкоопыт»: отображение количества опыта до элитного статуса танка
- Менеджер игровых реплеев
- WG Social и WG Stream;
- Увеличение времени отображения «лампочки» перка «6-е чувство»
- Отключение красного мигания изображения при получении урона
- Отключение дрожания изображения при получении урона
- Оповещение союзников о своём «засвете»
- «SafeShot»: запрет стрельбы по союзникам и по уничтоженным танкам
- Цветные декали попаданий по танкам
- Белые текстуры на остовах уничтоженных танков и разрушенных вагонов
- Отключение камуфляжей, логотипов, надписей и эмблем на танках в бою
- Отключение оповещений о формировании динамических взводов
- Отображение суммарного количества HP команд
- «Радар»: индикатор направления ближайшего противника
- «Броняша»: отображение заблокированного бронёй урона
- «Винтик»: быстрый ремонт и лечение экипажа
- «Autoequip»: автоматическая установка бесплатных модулей
- «Светлячок»: индикация обнаружения и повреждения противника
- Отображение направлений орудий противников и союзной артиллерии на миникарте
- Калькулятор эффективности в бою с счётчиком урона
- Отображение результатов завершенных боёв в игровом чате
- Отображение приведённой брони танка
- «DamageLog»: расширенная панель повреждений
- «Zoom»: командирская камера с возможностью отключения эффектов динамической камеры
- «NoScroll»: отключение перехода в снайперский прицел при помощи колеса мыши с возможностью принудительной установки начальной кратности зума;
- «ZoomX»: Многопозиционный снайперский режим (x2, x4, x8, x16)
- «ServerCross»: более точный маркер, который показывает прицел так, как он целится на сервере
- Отключение плавного изменения высоты камеры над танком
- Информационная панель выбранной цели
- Отключение ручного тормоза у ПТ-САУ
- Удаление затемнения в снайперском прицелеи другое
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|Что нового в Моды от Amway921 0.9.17 версия 3?
- Адаптировано для 0.9.17
- Обновлено: «XVM» до версии 6.5.1.1-release
- Исправлено: «Радар»: исправлено поведение маркера при изменении расстояния до противника
- Исправлено: «Экипаж»: отображение количества опыта и боёв до следующего умения танкиста
|Скриншоты Моды от Amway921:
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Отзывы о программе Моды от Amway921
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