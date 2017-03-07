Новости Казахстана для Android

Новости Казахстана 4.4 для Android

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Описание Новости Казахстана 4.4 для AndroidОписание   Скачать Новости Казахстана 4.4 для AndroidСКАЧАТЬ (13,15 Мб) Скриншоты Новости Казахстана 4.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Новости Казахстана 4.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Новости Казахстана 4.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Новости Казахстана - приложение для чтения новостных сайтов на Android, в котором подобраны лучшие новостные сайты Казахстана (всего более 150 сайтов).

Основные возможности программы Новости Казахстана:

  • Из выбранных сайтов в разделе Моя Витрина формируется лента новостей (у сайта должен быть RSS-поток).
  • Добавляйте сайты, которых нет в приложении.
  • Создавайте список часто используемых сайтов в разделе "Моя витрина".
  • Отключите изображения и анимацию, если у вас слабый интернет. Так страницы загружаются быстрее.
  • Понравилась статья? Добавьте ее в закладки.
  • Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях или по почте.
  • Для удобства сайты разделены по категориям.
Что нового в Новости Казахстана 4.4 для Android?
  • Увеличение шрифта в статьях.
  • Вы можете удалять категории, которые вам не нравятся.
  • В каждой категории теперь есть лента новостей.
  • Моя витрина осталась. Вы можете добавлять любимые сайты в Мою Витрину.
  • Вы можете добавить в категорию любой сайт.
Скриншоты Новости Казахстана:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 53
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости

Отзывы о программе Новости Казахстана

Admin

Отзывов о программе Новости Казахстана 4.4 для Android пока нет, можете добавить...

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