Новости Казахстана 4.4 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 13,15 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Новости Казахстана - приложение для чтения новостных сайтов на Android, в котором подобраны лучшие новостные сайты Казахстана (всего более 150 сайтов). Основные возможности программы Новости Казахстана: Из выбранных сайтов в разделе Моя Витрина формируется лента новостей (у сайта должен быть RSS-поток).

Добавляйте сайты, которых нет в приложении.

Создавайте список часто используемых сайтов в разделе "Моя витрина".

Отключите изображения и анимацию, если у вас слабый интернет. Так страницы загружаются быстрее.

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Вы можете удалять категории, которые вам не нравятся.

В каждой категории теперь есть лента новостей.

Моя витрина осталась. Вы можете добавлять любимые сайты в Мою Витрину.

Вы можете добавить в категорию любой сайт. Скриншоты Новости Казахстана: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 53 Разработчик WOXAPP Последнее обновление 07.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Ньюс ридеры, новости Отзывы о программе Новости Казахстана Admin Отзывов о программе Новости Казахстана 4.4 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости