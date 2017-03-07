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Новости Казахстана 4.4 для Android
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Новости Казахстана - приложение для чтения новостных сайтов на Android, в котором подобраны лучшие новостные сайты Казахстана (всего более 150 сайтов).
Основные возможности программы Новости Казахстана:
- Из выбранных сайтов в разделе Моя Витрина формируется лента новостей (у сайта должен быть RSS-поток).
- Добавляйте сайты, которых нет в приложении.
- Создавайте список часто используемых сайтов в разделе "Моя витрина".
- Отключите изображения и анимацию, если у вас слабый интернет. Так страницы загружаются быстрее.
- Понравилась статья? Добавьте ее в закладки.
- Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях или по почте.
- Для удобства сайты разделены по категориям.
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|Что нового в Новости Казахстана 4.4 для Android?
- Увеличение шрифта в статьях.
- Вы можете удалять категории, которые вам не нравятся.
- В каждой категории теперь есть лента новостей.
- Моя витрина осталась. Вы можете добавлять любимые сайты в Мою Витрину.
- Вы можете добавить в категорию любой сайт.
|Скриншоты Новости Казахстана:
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Отзывы о программе Новости Казахстана
Admin
Отзывов о программе Новости Казахстана 4.4 для Android пока нет, можете добавить...
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