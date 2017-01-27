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Раскраски Пасха для Android

Раскраски Пасха 1.7 для Android

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Описание Раскраски Пасха 1.7 для AndroidОписание   Скачать Раскраски Пасха 1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (25 Мб) Скриншоты Раскраски Пасха 1.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Раскраски Пасха 1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Раскраски Пасха 1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Раскраски Пасха - занимательное развивающее приложение для Android, с помощью которого ваш ребенок сможет создавать собственные маленькие шедевры через игры раскраски.

Раскраска пасхальных яиц, вероятно, самая интересная деятельность в году, когда вся семья участвует. Пусть эти пасхальные рисунки служат источником вдохновения для раскраски пасхальных яиц.

Основные возможности приложения Раскраски Пасха:

  • 4 способа раскрашивания: ведро, кисть, распылитель и цветные карандаши.
  • Добавьте стикеры и разные узоры.
  • Фоновая музыка.
  • 10+ цветовых палитр.
  • 20 раскрасок.
  • Посмотрите, как ваши коллеги пользователи раскрасили.
  • Поделитесь вашим искусством на Facebook, Twitter и/ или Instagram.
  • Зумирование для детального раскрашивания.
Скриншоты Раскраски Пасха:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 42
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт - другое

Отзывы о программе Раскраски Пасха

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