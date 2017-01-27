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5 Раскраски Пасха - занимательное развивающее приложение для Android, с помощью которого ваш ребенок сможет создавать собственные маленькие шедевры через игры раскраски. Раскраска пасхальных яиц, вероятно, самая интересная деятельность в году, когда вся семья участвует. Пусть эти пасхальные рисунки служат источником вдохновения для раскраски пасхальных яиц. Основные возможности приложения Раскраски Пасха: 4 способа раскрашивания: ведро, кисть, распылитель и цветные карандаши.

Добавьте стикеры и разные узоры.

Фоновая музыка.

10+ цветовых палитр.

20 раскрасок.

Посмотрите, как ваши коллеги пользователи раскрасили.

Поделитесь вашим искусством на Facebook, Twitter и/ или Instagram.

Зумирование для детального раскрашивания.