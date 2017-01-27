Раскраски Пасха - занимательное развивающее приложение для Android, с помощью которого ваш ребенок сможет создавать собственные маленькие шедевры через игры раскраски.
Раскраска пасхальных яиц, вероятно, самая интересная деятельность в году, когда вся семья участвует. Пусть эти пасхальные рисунки служат источником вдохновения для раскраски пасхальных яиц.
Основные возможности приложения Раскраски Пасха:
- 4 способа раскрашивания: ведро, кисть, распылитель и цветные карандаши.
- Добавьте стикеры и разные узоры.
- Фоновая музыка.
- 10+ цветовых палитр.
- 20 раскрасок.
- Посмотрите, как ваши коллеги пользователи раскрасили.
- Поделитесь вашим искусством на Facebook, Twitter и/ или Instagram.
- Зумирование для детального раскрашивания.