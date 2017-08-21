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Раскраски Феи для Android

Раскраски Феи 1.5 для Android

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Описание Раскраски Феи 1.5 для AndroidОписание   Скачать Раскраски Феи 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (29,46 Мб) Скриншоты Раскраски Феи 1.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Раскраски Феи 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Раскраски Феи 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Верит ли ваш ребенок в фей? Сколько раз в жизни вам хотелось иметь волшебную палочку и сделать, чтоб все пожелания ваших любимых сбылись? Пусть мечты сбудутся. Раскраски Феи помогут ему самому представить, как выглядят феи, на каких деревьях и цветах они живут. Приложение поможет развить воображение, творчество, чувство цвета и просто провести время с удовольствием.

Раскраска поможет избавиться от рисунков на стене и разбросанных карандашей, теперь все красивые рисунки будут "на месте", а руки и лицо не разукрашены в радужные цвета фей. Разбудите внутреннего ребенка и присоединитесь к вашему ребенку, играя в игры раскраски.

Особенности приложения:

  • 4 способа раскрашивания: ведро, кисть, распылитель и цветные карандаши
  • Возможность добавления стикеров и различных узоров
  • Фоновая музыка
  • Более 10 цветовых палитр
  • 26 раскрасок
  • Зумирование для детального раскрашивания
  • Поделитесь своим искусством на Facebook, Twitter и Instagram
  • Картинки легко перекрасить
  • Легко использовать во время поездок
Скриншоты Раскраски Феи:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 65
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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