Верит ли ваш ребенок в фей? Сколько раз в жизни вам хотелось иметь волшебную палочку и сделать, чтоб все пожелания ваших любимых сбылись? Пусть мечты сбудутся. Раскраски Феи помогут ему самому представить, как выглядят феи, на каких деревьях и цветах они живут. Приложение поможет развить воображение, творчество, чувство цвета и просто провести время с удовольствием.

Раскраска поможет избавиться от рисунков на стене и разбросанных карандашей, теперь все красивые рисунки будут "на месте", а руки и лицо не разукрашены в радужные цвета фей. Разбудите внутреннего ребенка и присоединитесь к вашему ребенку, играя в игры раскраски.

Особенности приложения: