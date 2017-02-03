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Angry Birds Action! для Android

Angry Birds Action! 2.6.2 для Android

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Описание Angry Birds Action! 2.6.2 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Action! 2.6.2 для AndroidСКАЧАТЬ (33,13 Мб) Скриншоты Angry Birds Action! 2.6.2 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Angry Birds Action! 2.6.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Action! 2.6.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Angry Birds Action! - очередная аркада про злых птичек от компании Rovio, которая приурочена к выходу полнометражного мульфильма о вселенной Angry Birds. На этот раз разработчики предлагают пользователю некий симбиоз пинбола и бильярда, где игроку необходимо запустить птичку таким образом, чтобы она, отрикошетила от всех препятствий на своем пути и при этом собрала максимум яиц (или взорвала все бомбы - цели могут меняться от одной игровой локации к другой).

Имеется несколько разновидностей птиц - красная, черная и желтая. Комбинируя птичек в зависимости от их уникальных способностей (черная взрывает все вокруг при столкновении с препятствием, желтая имеет повышенное пробитие, скорость и рикошетность, а красная просто пушечное мясо), нужно проходить уровень за уровнем, собирать бонусы и набирать как можно больше игровых очков.

Кроме этого в Angry Birds Action! присутствует возможность разблокировать дополнительные мини-игры, для чего необходимо просканировать специальные Bird-коды (к примеру их мжно найти на некоторых игровых наборах LEGO, кружках, обёртках и подносах в McDonald’s и пр.), а также можно открыть целую новую область в игре и эксклюзивный клип из фильма - достаточно запустить приложение во время заключительных титров Angry Birds Movie.

Что нового в Angry Birds Action! 2.6.2 для Android?
  • Свинский остров открыт — 90 новых увлекательных уровней, в которых тебе предстоит сразиться с хрюкающими похитителями яиц! Кроме того, игрокам уже сейчас доступен новый хит «Action!» от De La Sou.
Скриншоты Angry Birds Action!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 144
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Angry Birds Action!

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