Angry Birds Action! - очередная аркада про злых птичек от компании Rovio, которая приурочена к выходу полнометражного мульфильма о вселенной Angry Birds. На этот раз разработчики предлагают пользователю некий симбиоз пинбола и бильярда, где игроку необходимо запустить птичку таким образом, чтобы она, отрикошетила от всех препятствий на своем пути и при этом собрала максимум яиц (или взорвала все бомбы - цели могут меняться от одной игровой локации к другой).

Имеется несколько разновидностей птиц - красная, черная и желтая. Комбинируя птичек в зависимости от их уникальных способностей (черная взрывает все вокруг при столкновении с препятствием, желтая имеет повышенное пробитие, скорость и рикошетность, а красная просто пушечное мясо), нужно проходить уровень за уровнем, собирать бонусы и набирать как можно больше игровых очков.

Кроме этого в Angry Birds Action! присутствует возможность разблокировать дополнительные мини-игры, для чего необходимо просканировать специальные Bird-коды (к примеру их мжно найти на некоторых игровых наборах LEGO, кружках, обёртках и подносах в McDonald’s и пр.), а также можно открыть целую новую область в игре и эксклюзивный клип из фильма - достаточно запустить приложение во время заключительных титров Angry Birds Movie.