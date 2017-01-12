Моды от Джова - один из самых популярных модпаков для World of Tanks. Включает в себя большое количество модов, которые облегчат геймплей как новичку, так и опытному танкисту. Включает в себя моды от Tornado Energy, полезные мелочи в бою, PMOD, комплексный мод XVM, программу для поднятия FPS, менеджер реплеев и многое другое:
- Расширенные ТТХ.
- Продажа барахла.
- Удобные прицелы, арт-прицелы и круги сведения.
- ХП команд.
- Отключение случайной стрельбы по своим и трупам.
- Направление стволов на карте в круге отрисовки.
- Круг 15 метров от танка.
- Индикатор ближайшего врага.
- Учет натанкованного урона.
- Отдаление камеры + свободная камера.
- Настраиваемый снайперский прицел.
- Запоминание последнего сервера.
- Стилизация системных сообщений.
- УГН. Внешний вид настраивается в клиенте игры.
- Информационная панель выбранной цели.
- Шкурки с зонами пробития.
- "Белые трупы" уничтоженных танков, а также белые сбитые гусеницы.
- Статистика игровой сессии.
- Дополнительные фильтры списка танков.
- Уровни боев и мастерства в списке танков.
- Подробные описания умения и навыков.
- Маркеры засвета в ушах.
Кроме базовых модов, в него вошли такие удобные вещи:
- Счетчик WN8 в бою.
- Звездочки эффективности игроков.
- Прицел-калькулятор приведенной брони.
- Мини-карта с сонаром - отслеживание врагов.
- Лог урона по вам в чате.
- Лог личного урона.
- Корректировка дальномера.
- Фильтрация троллинга в чате.
- Мод для изучения и просмотра бронирования танков прямо в ангаре. Посмотреть броню, куда пробивать враг, и где слабые места боевых машин - все это без проблем.
- Мод "Просмотр Всех Танков в Ангаре".
Также в модпак включено уведомление об обновлении.