Моды от Джова - один из самых популярных модпаков для World of Tanks. Включает в себя большое количество модов, которые облегчат геймплей как новичку, так и опытному танкисту. Включает в себя моды от Tornado Energy, полезные мелочи в бою, PMOD, комплексный мод XVM, программу для поднятия FPS, менеджер реплеев и многое другое:

Расширенные ТТХ.

Продажа барахла.

Удобные прицелы, арт-прицелы и круги сведения.

ХП команд.

Отключение случайной стрельбы по своим и трупам.

Направление стволов на карте в круге отрисовки.

Круг 15 метров от танка.

Индикатор ближайшего врага.

Учет натанкованного урона.

Отдаление камеры + свободная камера.

Настраиваемый снайперский прицел.

Запоминание последнего сервера.

Стилизация системных сообщений.

УГН. Внешний вид настраивается в клиенте игры.

Информационная панель выбранной цели.

Шкурки с зонами пробития.

"Белые трупы" уничтоженных танков, а также белые сбитые гусеницы.

Статистика игровой сессии.

Дополнительные фильтры списка танков.

Уровни боев и мастерства в списке танков.

Подробные описания умения и навыков.

Маркеры засвета в ушах.

Кроме базовых модов, в него вошли такие удобные вещи:

Счетчик WN8 в бою.

Звездочки эффективности игроков.

Прицел-калькулятор приведенной брони.

Мини-карта с сонаром - отслеживание врагов.

Лог урона по вам в чате.

Лог личного урона.

Корректировка дальномера.

Фильтрация троллинга в чате.

Мод для изучения и просмотра бронирования танков прямо в ангаре. Посмотреть броню, куда пробивать враг, и где слабые места боевых машин - все это без проблем.

Мод "Просмотр Всех Танков в Ангаре".

Также в модпак включено уведомление об обновлении.