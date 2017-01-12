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Моды от Джова для Windows

Моды от Джова 0.9.17 версия 28.5

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Описание Моды от Джова 0.9.17 версия 28.5Описание   Скачать Моды от Джова 0.9.17 версия 28.5СКАЧАТЬ (223,05 Мб) Скриншоты Моды от Джова 0.9.17 версия 28.5Скриншоты (10)   Статистика Моды от Джова 0.9.17 версия 28.5Статистика   Отзывы о Моды от Джова 0.9.17 версия 28.5Отзывы (0)  
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3.79 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 3.79 из 5
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Моды от Джова - один из самых популярных модпаков для World of Tanks. Включает в себя большое количество модов, которые облегчат геймплей как новичку, так и опытному танкисту. Включает в себя моды от Tornado Energy, полезные мелочи в бою, PMOD, комплексный мод XVM, программу для поднятия FPS, менеджер реплеев и многое другое:

  • Расширенные ТТХ.
  • Продажа барахла.
  • Удобные прицелы, арт-прицелы и круги сведения.
  • ХП команд.
  • Отключение случайной стрельбы по своим и трупам.
  • Направление стволов на карте в круге отрисовки.
  • Круг 15 метров от танка.
  • Индикатор ближайшего врага.
  • Учет натанкованного урона.
  • Отдаление камеры + свободная камера.
  • Настраиваемый снайперский прицел.
  • Запоминание последнего сервера.
  • Стилизация системных сообщений.
  • УГН. Внешний вид настраивается в клиенте игры.
  • Информационная панель выбранной цели.
  • Шкурки с зонами пробития.
  • "Белые трупы" уничтоженных танков, а также белые сбитые гусеницы.
  • Статистика игровой сессии.
  • Дополнительные фильтры списка танков.
  • Уровни боев и мастерства в списке танков.
  • Подробные описания умения и навыков.
  • Маркеры засвета в ушах.

Кроме базовых модов, в него вошли такие удобные вещи:

  • Счетчик WN8 в бою.
  • Звездочки эффективности игроков.
  • Прицел-калькулятор приведенной брони.
  • Мини-карта с сонаром - отслеживание врагов.
  • Лог урона по вам в чате.
  • Лог личного урона.
  • Корректировка дальномера.
  • Фильтрация троллинга в чате.
  • Мод для изучения и просмотра бронирования танков прямо в ангаре. Посмотреть броню, куда пробивать враг, и где слабые места боевых машин - все это без проблем.
  • Мод "Просмотр Всех Танков в Ангаре".

Также в модпак включено уведомление об обновлении.

Что нового в Моды от Джова 0.9.17 версия 28.5?
  • адаптация к микропатчу от 12 января
  • в XVM добавлен таймер ремонта модулей
  • добавлен вариант картинки 6 чувства: Джов-олень
  • обновлён мод WG Social
  • обновлён мод WN8 в бою
  • обновлены шкурки пробития
  • прочие исправления и оптимизации
Скриншоты Моды от Джова:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 327
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн игры - Утилиты

Отзывы о программе Моды от Джова

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