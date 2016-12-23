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5 Atlantis Word Processor - текстовый редактор с интерфейсом похожим на предыдущие версии MS Word. Компактный, быстрый, с поддержкой подавляющего большинства элементов форматирования, используемых в современных документах. Особенности приложения: Поддерживает большинство элементов форматирования, используемых в современных документах: колонтитулы, газетные колонки, сноски, графика, таблицы, и многие другие.

Способен конвертировать документы в электронные книги в формате EPUB.

Функция шифрования.

Печать буклетов.

Автокорреция и проверку орфографии (включая русский язык).

Поддержка таблиц.