Atlantis Word Processor - текстовый редактор с интерфейсом похожим на предыдущие версии MS Word. Компактный, быстрый, с поддержкой подавляющего большинства элементов форматирования, используемых в современных документах.
Особенности приложения:
Поддерживает большинство элементов форматирования, используемых в современных документах: колонтитулы, газетные колонки, сноски, графика, таблицы, и многие другие.
Способен конвертировать документы в электронные книги в формате EPUB.
Функция шифрования.
Печать буклетов.
Автокорреция и проверку орфографии (включая русский язык).