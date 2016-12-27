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5 Моды Wot Fan - модпак от канала Wot Fan, в котором собраны самые популярные и полезные моды World of tanks. Прицелы, дамаг-панели, менеджер реплеев и многое другое. Модпак имеет удобную пошаговую установку, скриншоты модификаций и воспроизведение звуковых модов. Надо устанавливать на чистый клиент. Модпак включает в себя: XVM: расширенные маркеры, отлетающий урон, модификация захвата базы и лог нанесённого урона

Набор прицелов с расширенной информацией

Damage Panel’s: различные панели повреждений

Углы горизонтальной наводки для САУ и ПТ-САУ

Улучшенный индикатор направления атаки и количества снарядов

Отображение приведённой брони танка противника

Отдельный индикатор обозначения ТТ10 на миникарте

Увеличение времени отображения «лапочки» перка «6-е чувство»

SafeShot: отключение случайной стрельбы по союзникам и возможностью корректировки дальномера при прицеливании

Информационная панель выбранной цели

Отображение направлений орудий противников и союзной артиллерии на миникарте

Отключение камуфляжей и пользовательских надписей

Белые остовы уничтоженных танков и разрушенных вагонов

Цветные декали пробитий и рикошетов

Отображение респауна при загрузке боя

Отключение оповещений о формировании динамических взводов

IamSpotted: сообщение в игровой чат при «засвете» танка игрока

Расширенная «Роза команд» с дополнительным меню

История сообщений игрового чата с поддержкой мыши

Zoom: командирская камера с возможностью отключения эффектов динамической камеры

ZoomX: многопозиционный снайперский режим (x2, x4, x8, x16, x25, x30)

NoScroll: отключение возможности перехода в снайперский прицел при помощи колеса мыши

DefaultZoom: принудительная установка кратности зума (х2) при переходе в снайперский прицел

ServerCross: Старый серверный прицел

Удаление затемнения в снайперском прицеле

Отключение плавного изменения высоты камеры над танком игрока

Отключение дрожания изображения при получении урона

Включение серверного прицела в бою на клавишу

Замена стандартных звуков игры: «Звонок» при критических повреждениях модулей и звук при срабатывании перка «6-е чувство»

Часы в ангаре

Цветные сообщения об итогах боя

Подсчёт результатов боёв, опыта и кредитов за сессию на сервере

Подробные описания умений и навыков экипажа

Компактное горизонтальное/вертикальное дерево исследований

Настраиваемая карусель танков с различными фильтрами

Менеджер игровых реплеев

Радио Wargaming.FM

Винтик: быстрый ремонт и лечение экипажа

Autoequip: автоматическая установка бесплатных модулей

Броняша: отображение заблокированного броней урона

Радар: индикатор расстояния до ближайшего противника

Светлячок: индикация противников, которых «подсвечивает» игрок

Танкоопыт: расчет количества боев и опыта на танке

Экипаж: расширенное личное дело танкиста

Суммарное количество хит-поинтов в командах: два варианта модификации

ShowVehicle: отображение танков, которых нет в ангаре игрока

WG Stream Mod & WG Social Modи другое Внимание! Настройка XVM происходит после копирования файлов. Моды ПРОТанки для Windows

Моды от Amway921 для Windows

Моды от Джова для Windows

Моды ADBokaT57 для Windows Что нового в Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4?

Комплексная адаптация под версию 0.9.17

Обновлено: «XVM»: до версии 6.5.1.1-r6976

Обновлено: «PMOD»: до версии 0.9.17 #24-2

Обновлено: «WGSocial»: до версии 1.5.5

Обновлено: «Адъютант» и «Броняша»: улучшение стабильности модификаций