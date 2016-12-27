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Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4
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Моды Wot Fan - модпак от канала Wot Fan, в котором собраны самые популярные и полезные моды World of tanks. Прицелы, дамаг-панели, менеджер реплеев и многое другое.
Модпак имеет удобную пошаговую установку, скриншоты модификаций и воспроизведение звуковых модов. Надо устанавливать на чистый клиент.
Модпак включает в себя:
- XVM: расширенные маркеры, отлетающий урон, модификация захвата базы и лог нанесённого урона
- Набор прицелов с расширенной информацией
- Damage Panel’s: различные панели повреждений
- Углы горизонтальной наводки для САУ и ПТ-САУ
- Улучшенный индикатор направления атаки и количества снарядов
- Отображение приведённой брони танка противника
- Отдельный индикатор обозначения ТТ10 на миникарте
- Увеличение времени отображения «лапочки» перка «6-е чувство»
- SafeShot: отключение случайной стрельбы по союзникам и возможностью корректировки дальномера при прицеливании
- Информационная панель выбранной цели
- Отображение направлений орудий противников и союзной артиллерии на миникарте
- Отключение камуфляжей и пользовательских надписей
- Белые остовы уничтоженных танков и разрушенных вагонов
- Цветные декали пробитий и рикошетов
- Отображение респауна при загрузке боя
- Отключение оповещений о формировании динамических взводов
- IamSpotted: сообщение в игровой чат при «засвете» танка игрока
- Расширенная «Роза команд» с дополнительным меню
- История сообщений игрового чата с поддержкой мыши
- Zoom: командирская камера с возможностью отключения эффектов динамической камеры
- ZoomX: многопозиционный снайперский режим (x2, x4, x8, x16, x25, x30)
- NoScroll: отключение возможности перехода в снайперский прицел при помощи колеса мыши
- DefaultZoom: принудительная установка кратности зума (х2) при переходе в снайперский прицел
- ServerCross: Старый серверный прицел
- Удаление затемнения в снайперском прицеле
- Отключение плавного изменения высоты камеры над танком игрока
- Отключение дрожания изображения при получении урона
- Включение серверного прицела в бою на клавишу
- Замена стандартных звуков игры: «Звонок» при критических повреждениях модулей и звук при срабатывании перка «6-е чувство»
- Часы в ангаре
- Цветные сообщения об итогах боя
- Подсчёт результатов боёв, опыта и кредитов за сессию на сервере
- Подробные описания умений и навыков экипажа
- Компактное горизонтальное/вертикальное дерево исследований
- Настраиваемая карусель танков с различными фильтрами
- Менеджер игровых реплеев
- Радио Wargaming.FM
- Винтик: быстрый ремонт и лечение экипажа
- Autoequip: автоматическая установка бесплатных модулей
- Броняша: отображение заблокированного броней урона
- Радар: индикатор расстояния до ближайшего противника
- Светлячок: индикация противников, которых «подсвечивает» игрок
- Танкоопыт: расчет количества боев и опыта на танке
- Экипаж: расширенное личное дело танкиста
- Суммарное количество хит-поинтов в командах: два варианта модификации
- ShowVehicle: отображение танков, которых нет в ангаре игрока
- WG Stream Mod & WG Social Modи другое
Внимание! Настройка XVM происходит после копирования файлов.
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|Что нового в Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4?
- Комплексная адаптация под версию 0.9.17
- Обновлено: «XVM»: до версии 6.5.1.1-r6976
- Обновлено: «PMOD»: до версии 0.9.17 #24-2
- Обновлено: «WGSocial»: до версии 1.5.5
- Обновлено: «Адъютант» и «Броняша»: улучшение стабильности модификаций
|Скриншоты Моды Wot Fan:
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