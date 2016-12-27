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Моды Wot Fan для Windows

Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4

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Описание Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4Описание   Скачать Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4СКАЧАТЬ (34,46 Мб) Скриншоты Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4Скриншоты (10)   Статистика Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4Статистика   Отзывы о Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4Отзывы (0)  
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Моды Wot Fan - модпак от канала Wot Fan, в котором собраны самые популярные и полезные моды World of tanks. Прицелы, дамаг-панели, менеджер реплеев и многое другое.

Модпак имеет удобную пошаговую установку, скриншоты модификаций и воспроизведение звуковых модов. Надо устанавливать на чистый клиент.

Модпак включает в себя:

  • XVM: расширенные маркеры, отлетающий урон, модификация захвата базы и лог нанесённого урона
  • Набор прицелов с расширенной информацией
  • Damage Panel’s: различные панели повреждений
  • Углы горизонтальной наводки для САУ и ПТ-САУ
  • Улучшенный индикатор направления атаки и количества снарядов
  • Отображение приведённой брони танка противника
  • Отдельный индикатор обозначения ТТ10 на миникарте
  • Увеличение времени отображения «лапочки» перка «6-е чувство»
  • SafeShot: отключение случайной стрельбы по союзникам и возможностью корректировки дальномера при прицеливании
  • Информационная панель выбранной цели
  • Отображение направлений орудий противников и союзной артиллерии на миникарте
  • Отключение камуфляжей и пользовательских надписей
  • Белые остовы уничтоженных танков и разрушенных вагонов
  • Цветные декали пробитий и рикошетов
  • Отображение респауна при загрузке боя
  • Отключение оповещений о формировании динамических взводов
  • IamSpotted: сообщение в игровой чат при «засвете» танка игрока
  • Расширенная «Роза команд» с дополнительным меню
  • История сообщений игрового чата с поддержкой мыши
  • Zoom: командирская камера с возможностью отключения эффектов динамической камеры
  • ZoomX: многопозиционный снайперский режим (x2, x4, x8, x16, x25, x30)
  • NoScroll: отключение возможности перехода в снайперский прицел при помощи колеса мыши
  • DefaultZoom: принудительная установка кратности зума (х2) при переходе в снайперский прицел
  • ServerCross: Старый серверный прицел
  • Удаление затемнения в снайперском прицеле
  • Отключение плавного изменения высоты камеры над танком игрока
  • Отключение дрожания изображения при получении урона
  • Включение серверного прицела в бою на клавишу
  • Замена стандартных звуков игры: «Звонок» при критических повреждениях модулей и звук при срабатывании перка «6-е чувство»
  • Часы в ангаре
  • Цветные сообщения об итогах боя
  • Подсчёт результатов боёв, опыта и кредитов за сессию на сервере
  • Подробные описания умений и навыков экипажа
  • Компактное горизонтальное/вертикальное дерево исследований
  • Настраиваемая карусель танков с различными фильтрами
  • Менеджер игровых реплеев
  • Радио Wargaming.FM
  • Винтик: быстрый ремонт и лечение экипажа
  • Autoequip: автоматическая установка бесплатных модулей
  • Броняша: отображение заблокированного броней урона
  • Радар: индикатор расстояния до ближайшего противника
  • Светлячок: индикация противников, которых «подсвечивает» игрок
  • Танкоопыт: расчет количества боев и опыта на танке
  • Экипаж: расширенное личное дело танкиста
  • Суммарное количество хит-поинтов в командах: два варианта модификации
  • ShowVehicle: отображение танков, которых нет в ангаре игрока
  • WG Stream Mod & WG Social Modи другое

Внимание! Настройка XVM происходит после копирования файлов.

Что нового в Моды Wot Fan 0.9.17 версия 4?
  • Комплексная адаптация под версию 0.9.17
  • Обновлено: «XVM»: до версии 6.5.1.1-r6976
  • Обновлено: «PMOD»: до версии 0.9.17 #24-2
  • Обновлено: «WGSocial»: до версии 1.5.5
  • Обновлено: «Адъютант» и «Броняша»: улучшение стабильности модификаций
Скриншоты Моды Wot Fan:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 305
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн игры - Утилиты

Отзывы о программе Моды Wot Fan

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