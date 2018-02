ТОП-сегодня раздела "Анти-СПАМ" Mozilla Thunderbird 52.6.0 Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный HTML редактор AntispamSniper для The Bat! 3.3.3.1 free AntispamSniper для The Bat! - плагин к The Bat! и Voyager, обеспечивающий профессиональную антиспамовую и антифишинговую защиту для вашего почтового ящика. Pegasus Mail 4.71 Pegasus Mail - Многофункциональная почтовая программа. Обладает широчайшими функциями, присущими аналогичным коммерческим продуктам SPAMfighter Pro 7.6.144 Дополнение для почтовых клиентов Microsoft Outlook и Outlook Express, которое помогает отсеять значительную часть поступающего в ваш почтовый ящик спама AGAVA SpamProtexx 2.4.2.218 Спам фильтр AGAVA SpamProtexx решает ряд проблем, традиционных для антиспам - программ, а также обладает новыми возможностями в сфере защиты от спама. Он Spamihilator 1.6.0 Spamihilator - Программа позволяет отсеять до 98 процентов нежелательных писем и спама, поступающих в ваш почтовый ящик