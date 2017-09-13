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Light House для Android

Light House 1.5.0.3 для Android

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Описание Light House 1.5.0.3 для AndroidОписание   Скачать Light House 1.5.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (26,34 Мб) Скриншоты Light House 1.5.0.3 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Light House 1.5.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Light House 1.5.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Light House - увлекательная изометрическая головоломка для Android-смартфонов и планшетов, которая основана на физике света и отлично подойдет стойким и сообразительным игрокам.

Посреди моря стоит забытый всеми потухший маяк. Используя зеркала, порталы и другие приборы, передайте энергию из источника в маяк и снова зажгите его!

Скриншоты Light House:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 180
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические
 Программа Light House отмечена редакцией SoftPortal.com
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