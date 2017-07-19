GIPHY для Android

GIPHY 2.4.1 для Android

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Описание GIPHY 2.4.1 для AndroidОписание   Скачать GIPHY 2.4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (10,32 Мб) Скриншоты GIPHY 2.4.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика GIPHY 2.4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о GIPHY 2.4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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GIPHY - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой крупнейшую библиотеку анимированных GIF-файлов.

Программа предлагает пользователю  быстрый и простой способ искать и делиться гифками в любимых социальных сетях и мессенджерах.

Основные возможности GIPHY:

  • Встроенный поиск по базе GIF-файлов.
  • Сортировка по темам (мемы, телепередачи, фильмы, музыка, спорт и пр.).
  • Возможность делиться гифками в Facebook Messenger, Instagram, Pinterest, по электронной почте, в Twitter или на Facebook.
  • Возможность скопировать GIF в буфер обмена или сохранить на устройстве для последующего использования.
  • Наличие эмотиконов и анимированных стикеров.
Скриншоты GIPHY:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 133
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация - другое
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