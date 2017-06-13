Yahoo Esports для Android

Yahoo Esports 1.3.0 для Android

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Описание Yahoo Esports 1.3.0 для AndroidОписание   Скачать Yahoo Esports 1.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (15,45 Мб) Скриншоты Yahoo Esports 1.3.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Yahoo Esports 1.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Yahoo Esports 1.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Yahoo Esports - полезное приложение для всех поклонников киберспорта, благодаря которому пользователь сможет на своем Android-устройстве следить в режиме реального времени за различными турнирами, знакомиться с последними новостями любимых игр, получать комментарии экспертов, получать оповещения о важных событиях из мира киберспорта и пр.

Ключевые особенности Yahoo Esports:

  • Доступ к высококачественному видео лучших игр, игроков и событий.
  • Возможность следить за каждым обновлением любимых компьютерных игр в жанре MOBA, шутеров и файтингов.
  • Точную, актуальная статистика по League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: GO, Heroes of the Storm, и Street Fighter V.
  • Наличие Push-уведомлений и оповещений.
Скриншоты Yahoo Esports:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 25
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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Отзывы о программе Yahoo Esports

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