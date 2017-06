Оцените программу!

5 Yahoo Esports - полезное приложение для всех поклонников киберспорта, благодаря которому пользователь сможет на своем Android-устройстве следить в режиме реального времени за различными турнирами, знакомиться с последними новостями любимых игр, получать комментарии экспертов, получать оповещения о важных событиях из мира киберспорта и пр. Ключевые особенности Yahoo Esports: Доступ к высококачественному видео лучших игр, игроков и событий.

Возможность следить за каждым обновлением любимых компьютерных игр в жанре MOBA, шутеров и файтингов.

Точную, актуальная статистика по League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: GO, Heroes of the Storm, и Street Fighter V.

Наличие Push-уведомлений и оповещений.