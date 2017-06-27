InstaCam для Android

InstaCam 1.43 для Android

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Описание InstaCam 1.43 для AndroidОписание   Скачать InstaCam 1.43 для AndroidСКАЧАТЬ (9,98 Мб) Скриншоты InstaCam 1.43 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика InstaCam 1.43 для AndroidСтатистика   Отзывы о InstaCam 1.43 для AndroidОтзывы (0)  
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InstaCam — делайте стильные фото встроенной камерой своего Android-девайса, накладывая фильтры в реальном времени. То есть вы сможете оценить тот или иной фильтр еще до срабатывания затвора камеры, в процессе компоновки кадра.

Кроме различных фильтров программа позволяет использовать виньетки, и разнообразные эффекты. Можно настраивать фильтры вручную. А также довериться воле случая и дать программе выбрать случайный набор эффектов. Снимки можно расшарить через социальные сети или отправить по электронной почте.

Помимо редактирования фотографий, снятых при помощи InstaCam, приложение позволяет править и снимки, имеющиеся в вашем фотоальбоме.

Скриншоты InstaCam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 124
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе InstaCam

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