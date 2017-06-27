InstaCam — делайте стильные фото встроенной камерой своего Android-девайса, накладывая фильтры в реальном времени. То есть вы сможете оценить тот или иной фильтр еще до срабатывания затвора камеры, в процессе компоновки кадра.

Кроме различных фильтров программа позволяет использовать виньетки, и разнообразные эффекты. Можно настраивать фильтры вручную. А также довериться воле случая и дать программе выбрать случайный набор эффектов. Снимки можно расшарить через социальные сети или отправить по электронной почте.

Помимо редактирования фотографий, снятых при помощи InstaCam, приложение позволяет править и снимки, имеющиеся в вашем фотоальбоме.