Gif Me! для Android

Gif Me! 1.73 для Android

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Описание Gif Me! 1.73 для AndroidОписание   Скачать Gif Me! 1.73 для AndroidСКАЧАТЬ (18,41 Мб) Скриншоты Gif Me! 1.73 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Gif Me! 1.73 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gif Me! 1.73 для AndroidОтзывы (0)  
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Gif Me! – удобный инструмент для Android, с помощью которого можно быстро и легко сделать из короткого видео файл GIF и поделиться им с друзьями в социальных сетях.

Основные возможности Gif Me!:

  • 14 секунд съемки.
  • Цветовые фильтры в реальном времени.
  • Отправка по email, в Twitter, Facebook или Tumblr.
  • В настройках можно убрать водяной знак.
  • Автофокус.
  • Настройка максимального количества кадров и кадров в секунду.
Скриншоты Gif Me!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 97
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Анимация
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Отзывы о программе Gif Me!

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