BlackCam для Android

BlackCam 1.46 для Android

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Описание BlackCam 1.46 для AndroidОписание   Скачать BlackCam 1.46 для AndroidСКАЧАТЬ (5,75 Мб) Скриншоты BlackCam 1.46 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика BlackCam 1.46 для AndroidСтатистика   Отзывы о BlackCam 1.46 для AndroidОтзывы (0)  
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BlackCam – простая в использовании черно-белая камера для Android, с помощью которой у пользователя появляется возможность делать потрясающие черно-белые фотографии с живым предпросмотром.

Основные возможности BlackCam:

  • Несколько цветовых фильтров.
  • Несколько профессиональных фильтров преобразования.
  • Отображение фильтров на экране камеры в реальном времени.
  • Слайдер для изменения контраста, яркости и выдержки на лету.
  • Возможность добавить пленочное зерно.
  • Возможность добавления черных виньеток.
  • Настраиваемая информация об авторе в формате EXIF.
  • Экспорт фото в Instagram, Twitter, Facebook и отправка по email.
  • Готовые изображения в максимальном разрешении.
  • Применение черно-белых фильтров на существующие фото.
Скриншоты BlackCam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 76
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе BlackCam

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