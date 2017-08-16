Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для Android Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами, Vinci 2.0.5 для Android Vinci - бесплатный инструмент для обработки изображений с помощью наложения художественных фильтров, которые имитируют стили известных художников. Можно добавлять FaceApp 1.0.265 для Android Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии.

Instagram 10.34.0 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь Камера красоты 2.26 для Android Камера красоты - простенький редактор фотографий, который поможет улучшить Ваши фотоснимки в несколько простых кликов QuickPic 4.7.3 для Android QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.