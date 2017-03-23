Skype 7.34.0.102 Skype - мегапопулярная программа, с помощью которой вы можете абсолютно бесплатно совершать голосовые и видеозвонки во все уголки земного шара. Разработчики заявляют о полной конфиденциальности общения и личных данных, что достигается шифрованию трафика TeamSpeak 3.1.1 Client / 3.0.13.6 Server TeamSpeak - бесплатное приложение для голосового общения между пользователями через локальную сеть или Интернет. Можно создать собственный канал с конференцией в реальном времени. Отлично подойдет для геймеров, когда необходима координация большой группы MP3 Skype Recorder 4.25 MP3 Skype Recorder - бесплатная программа, с помощью которой можно легко осуществлять запись разговоров в Skype (в том числе конференций). Запись может производится как в автоматическом, так и ручном режиме

RaidCall 8.2.0 RaidCall - популярное приложение для настройки связи у геймеров. Идеально подойдет для командного общения в MMORPG и шутер-играх. Качественный звук, минимальная задержка, мгновенная передача сообщений - вы всегда на связи и на одной волне с командой Viber 6.6.1.3 Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых сетях и странах. Имеется синхронизация контактов, сообщений и журнала звонков с телефоном Pamela for Skype Basic 4.9.0.80 Pamela for Skype Basic - отличное дополнение к Skype, которое предоставляет пользователю возможность записи входящих и исходящих звонков. Также утилита содержит автоответчик, автоответ в чате и много других особенностей