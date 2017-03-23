VideoGrace для Windows

VideoGrace Server 1.2

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Описание VideoGrace Server 1.2Описание   Скачать VideoGrace Server 1.2СКАЧАТЬ (32,08 Мб) Скриншоты VideoGrace Server 1.2Скриншоты (4)   Статистика VideoGrace Server 1.2Статистика   Отзывы о VideoGrace Server 1.2Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
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VideoGrace - система проведения многопользовательских видеоконференций и видеозвонков при помощи обычных компьютеров и доступных каналов связи.

Позволяет проводить рабочие совещания с сотрудниками находящимися вне предприятия, клиентами и партнерами; видеосвидания в режимных объектах (больницы, военные части, пенитенцарная система); проводить образовательные онлайн курсы, консультации, семинары, а также консилиумов и предоставлять доступ к консультациям высококлассных специалистов.

Особенности приложения:

  • Приватность и защищенность
  • Качественное видео и звук, эхо и шумоподавление
  • Стабильная работа на тонких каналах таких как ADSL
  • Возможность включить две и более камеры на одном рабочем месте
  • Возможность подключения более 30 участников в конференции. Количество одновременных участников в конференции ограничено только пропускной способностью сети и мощностью клиентских устройств
  • Запись на любом рабочем месте
  • Локальное или облачное развертывание
  • Бесплатный локальный сервер на восемь участников
Что нового в VideoGrace Server 1.2?
  • Новые режимы ассиметричная конференция и ассиметричная конференция с симметричным звуком (все слышат друг друга, но видят только ведущего, ведущий видит всех)
  • Теперь поддерживаются произвольные разрешения камер (а в настройках камеры выводятся все поддерживаемые камерой разрешения)
  • Новый диалог подключения к конференции (показывающий список конференций и участников), теперь ведущий может в два клика собрать в конференцию всех участников (без необходимости участникам самостоятельно подключаться к конференции)
  • Существенно переработан клиент под Linux, исправлен ряд ошибок, реализован список контактов и диалог подключения к конференции как в версии для Windows
  • Ряд внутренних улучшений и исправлений.
Скриншоты VideoGrace:

Статус программы Бесплатная | Цена: От 3330 рублей
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 155
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония

Отзывы о программе VideoGrace

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