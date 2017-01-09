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Моды ADBokaT57 для Windows

Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016

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Описание Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016Описание   Скачать Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016СКАЧАТЬ (29,2 Мб) Скриншоты Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016Скриншоты (7)   Статистика Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016Статистика   Отзывы о Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016Отзывы (0)  
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Моды ADBokaT57 - модпак для популярной онлайн игры World of Tanks, который собрал в одном установщике все самое нужное из самых различных модификаций.

Подобрать удобную конфигурацию для своего клиента сможет даже самый привередливый танкист. Каждая модификация снабжена изображением для предварительного просмотра.

В модпак входят:

Авторский конфиг XVM:

  • Рейтинги игроков WN8, WN6, EFF, WGR
  • Новые маркеры техники
  • 8 лампочек "Шестое чувство"
  • 3 лога урона: компактный, расширенный, альтернативный
  • Улучшенная миникарта: круги обзора и отрисовки техники, перекрестие арт прицела, отображение ников при зажатой клавише ALT, увеличение при зажатой клавише CTRL
  • Полоска захвата базы
  • Индикатор засвета противников
  • Хитпоинты техники в ушах
  • Пинг в ангаре
  • Пересадка экипажа
  • Карусель танков в 2 и 3 ряда
  • Статистика техники в карусели танков
  • Запоминание последнего сервера
  • Автовозврат съемного оборудования
  • и другое

Авторский конфиг прицела Minimalistic Sights:

  • Конфигурация прицела: Стандартная и легкая
  • Цветовая схема: Лайм и бирюза
  • Сведения MeltyMap и Minimalistic Sights: цвет сведения "Minimalistic Sights" зависит от выбранной цветовой схемы, цвет оригинального игрового сведения так же зависит от выбранной цветовой схемы
  • Арт прицел Minimalistic Sights с временем полета снаряда и кругами максимальной скорости танка вперед, назад и круг разлета осколков
  • Углы горизонтальной наводки: цвет зависит от выбранной цветовой схемы
  • Минималистичная информационная панель: цвет зависит от выбранной цветовой схемы
  • Индикатор направления обстрела с вариантом для цветовой слепоты
  • Улучшенная панель снарядов
  • Маркер пробития

PMOD:

  • Командирская камера;
  • Горизонтальная стабилизация;
  • Отключение дрожания динамической камеры;
  • Установка начальной кратности зума при входе в снайперский режим;
  • Многопозиционный снайперский режим x16, x32 и x60;
  • Отключение ограничения камеры в снайперском режиме у ПТ-САУ;
  • Вывод результатов о завершенных боях в чате;
  • Отключение перехода между снайперским и аркадным режимами колесиком мыши;
  • Отключение цветового фильтра в снайперском режиме;
  • Отключение красной вспышки и тряски при попадании противника;
  • Улучшенный индикатор бронепробития: индикатор учитывает приведенную броню;
  • Старый серверный прицел.

Боевые моды:

  • Свободная камера в реплеях
  • Лог полученного урона
  • Два альтернативных лога нанесенного урона
  • Лог заблокированного урона
  • Хитпоинты команд
  • Battle Assistant: альтернативный прицел САУ (Активация G), улучшенный навык эксперт, корректировка дальномера
  • Калькулятор эффективности в бою
  • Оповещение шестого чувства
  • Оповещения как в Unreal Tournament: оповещает фраги, камикадзе, таран, взводные медали и их потерю, месть за совзводного, оставшееся время боя
  • Блокировка случайного выстрела по союзникам и уничтоженным танкам
  • Белые остовы танков: корпус и сбитые гусеницы
  • Цветные маркеры попаданий
  • Направление стволов противников на миникарте
  • Индикатор ближайшего противника: зеленый - ближайший противник, красный - противник в прямой видимости
  • Индикация автоприцела
  • Индикация засвеченных игроком противников
  • Отображение прогресса ЛБЗ в бою
  • Отключение камуфляжей и надписей
  • Спам-фильтр

Ангарные моды:

  • Сессионная статистика
  • Менеджер реплеев
  • Wargaming FM Радио
  • Настройка своей кнопки "В бой!"
  • Просмотр танков которых нет в ангаре
  • Премиумный и стандартный ангары

Повышение производительности:

  • WOT Tweaker.

Скачиваемые моды с сервера:

  • Контурные шкурки с зонами пробития
  • Ангары: День победы, Американский городок, Азиатский городок, День рождения WoT в Европе, День рождения WoT в Китае, Гранд финал WGL
Что нового в Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016?
  • Адаптация модификаций под текущий патч
  • Обновлен XVM, билд 6979
  • Обновлен конфиг XVM: добавлена миникарта и функционал обмена данных с союзниками (для активации нужно включить XMQP на сайте XVM)
  • Исправлены оповещения об обновлениях модпака
  • Обновлена озвучка лампочки (В настройках нужно выбрать вариант 1)
  • Добавлена замена рекламного постера в ангаре
Скриншоты Моды ADBokaT57:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 188
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Онлайн игры

Отзывы о программе Моды ADBokaT57

Admin

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