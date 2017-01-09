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Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016
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Моды ADBokaT57 - модпак для популярной онлайн игры World of Tanks, который собрал в одном установщике все самое нужное из самых различных модификаций.
Подобрать удобную конфигурацию для своего клиента сможет даже самый привередливый танкист. Каждая модификация снабжена изображением для предварительного просмотра.
В модпак входят:
Авторский конфиг XVM:
- Рейтинги игроков WN8, WN6, EFF, WGR
- Новые маркеры техники
- 8 лампочек "Шестое чувство"
- 3 лога урона: компактный, расширенный, альтернативный
- Улучшенная миникарта: круги обзора и отрисовки техники, перекрестие арт прицела, отображение ников при зажатой клавише ALT, увеличение при зажатой клавише CTRL
- Полоска захвата базы
- Индикатор засвета противников
- Хитпоинты техники в ушах
- Пинг в ангаре
- Пересадка экипажа
- Карусель танков в 2 и 3 ряда
- Статистика техники в карусели танков
- Запоминание последнего сервера
- Автовозврат съемного оборудования
- и другое
Авторский конфиг прицела Minimalistic Sights:
- Конфигурация прицела: Стандартная и легкая
- Цветовая схема: Лайм и бирюза
- Сведения MeltyMap и Minimalistic Sights: цвет сведения "Minimalistic Sights" зависит от выбранной цветовой схемы, цвет оригинального игрового сведения так же зависит от выбранной цветовой схемы
- Арт прицел Minimalistic Sights с временем полета снаряда и кругами максимальной скорости танка вперед, назад и круг разлета осколков
- Углы горизонтальной наводки: цвет зависит от выбранной цветовой схемы
- Минималистичная информационная панель: цвет зависит от выбранной цветовой схемы
- Индикатор направления обстрела с вариантом для цветовой слепоты
- Улучшенная панель снарядов
- Маркер пробития
PMOD:
- Командирская камера;
- Горизонтальная стабилизация;
- Отключение дрожания динамической камеры;
- Установка начальной кратности зума при входе в снайперский режим;
- Многопозиционный снайперский режим x16, x32 и x60;
- Отключение ограничения камеры в снайперском режиме у ПТ-САУ;
- Вывод результатов о завершенных боях в чате;
- Отключение перехода между снайперским и аркадным режимами колесиком мыши;
- Отключение цветового фильтра в снайперском режиме;
- Отключение красной вспышки и тряски при попадании противника;
- Улучшенный индикатор бронепробития: индикатор учитывает приведенную броню;
- Старый серверный прицел.
Боевые моды:
- Свободная камера в реплеях
- Лог полученного урона
- Два альтернативных лога нанесенного урона
- Лог заблокированного урона
- Хитпоинты команд
- Battle Assistant: альтернативный прицел САУ (Активация G), улучшенный навык эксперт, корректировка дальномера
- Калькулятор эффективности в бою
- Оповещение шестого чувства
- Оповещения как в Unreal Tournament: оповещает фраги, камикадзе, таран, взводные медали и их потерю, месть за совзводного, оставшееся время боя
- Блокировка случайного выстрела по союзникам и уничтоженным танкам
- Белые остовы танков: корпус и сбитые гусеницы
- Цветные маркеры попаданий
- Направление стволов противников на миникарте
- Индикатор ближайшего противника: зеленый - ближайший противник, красный - противник в прямой видимости
- Индикация автоприцела
- Индикация засвеченных игроком противников
- Отображение прогресса ЛБЗ в бою
- Отключение камуфляжей и надписей
- Спам-фильтр
Ангарные моды:
- Сессионная статистика
- Менеджер реплеев
- Wargaming FM Радио
- Настройка своей кнопки "В бой!"
- Просмотр танков которых нет в ангаре
- Премиумный и стандартный ангары
Повышение производительности:
Скачиваемые моды с сервера:
- Контурные шкурки с зонами пробития
- Ангары: День победы, Американский городок, Азиатский городок, День рождения WoT в Европе, День рождения WoT в Китае, Гранд финал WGL
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|Что нового в Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016?
- Адаптация модификаций под текущий патч
- Обновлен XVM, билд 6979
- Обновлен конфиг XVM: добавлена миникарта и функционал обмена данных с союзниками (для активации нужно включить XMQP на сайте XVM)
- Исправлены оповещения об обновлениях модпака
- Обновлена озвучка лампочки (В настройках нужно выбрать вариант 1)
- Добавлена замена рекламного постера в ангаре
|Скриншоты Моды ADBokaT57:
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Отзывы о программе Моды ADBokaT57
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