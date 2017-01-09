Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016 Описание СКАЧАТЬ ( 29,2 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Моды ADBokaT57 - модпак для популярной онлайн игры World of Tanks, который собрал в одном установщике все самое нужное из самых различных модификаций. Подобрать удобную конфигурацию для своего клиента сможет даже самый привередливый танкист. Каждая модификация снабжена изображением для предварительного просмотра. В модпак входят: Авторский конфиг XVM: Рейтинги игроков WN8, WN6, EFF, WGR

Новые маркеры техники

8 лампочек "Шестое чувство"

3 лога урона: компактный, расширенный, альтернативный

Улучшенная миникарта: круги обзора и отрисовки техники, перекрестие арт прицела, отображение ников при зажатой клавише ALT, увеличение при зажатой клавише CTRL

Полоска захвата базы

Индикатор засвета противников

Хитпоинты техники в ушах

Пинг в ангаре

Пересадка экипажа

Карусель танков в 2 и 3 ряда

Статистика техники в карусели танков

Запоминание последнего сервера

Автовозврат съемного оборудования

и другое Авторский конфиг прицела Minimalistic Sights: Конфигурация прицела: Стандартная и легкая

Цветовая схема: Лайм и бирюза

Сведения MeltyMap и Minimalistic Sights: цвет сведения "Minimalistic Sights" зависит от выбранной цветовой схемы, цвет оригинального игрового сведения так же зависит от выбранной цветовой схемы

Арт прицел Minimalistic Sights с временем полета снаряда и кругами максимальной скорости танка вперед, назад и круг разлета осколков

Углы горизонтальной наводки: цвет зависит от выбранной цветовой схемы

Минималистичная информационная панель: цвет зависит от выбранной цветовой схемы

Индикатор направления обстрела с вариантом для цветовой слепоты

Улучшенная панель снарядов

Маркер пробития PMOD: Командирская камера;

Горизонтальная стабилизация;

Отключение дрожания динамической камеры;

Установка начальной кратности зума при входе в снайперский режим;

Многопозиционный снайперский режим x16, x32 и x60;

Отключение ограничения камеры в снайперском режиме у ПТ-САУ;

Вывод результатов о завершенных боях в чате;

Отключение перехода между снайперским и аркадным режимами колесиком мыши;

Отключение цветового фильтра в снайперском режиме;

Отключение красной вспышки и тряски при попадании противника;

Улучшенный индикатор бронепробития: индикатор учитывает приведенную броню;

Старый серверный прицел. Боевые моды: Свободная камера в реплеях

Лог полученного урона

Два альтернативных лога нанесенного урона

Лог заблокированного урона

Хитпоинты команд

Battle Assistant: альтернативный прицел САУ (Активация G), улучшенный навык эксперт, корректировка дальномера

Калькулятор эффективности в бою

Оповещение шестого чувства

Оповещения как в Unreal Tournament: оповещает фраги, камикадзе, таран, взводные медали и их потерю, месть за совзводного, оставшееся время боя

Блокировка случайного выстрела по союзникам и уничтоженным танкам

Белые остовы танков: корпус и сбитые гусеницы

Цветные маркеры попаданий

Направление стволов противников на миникарте

Индикатор ближайшего противника: зеленый - ближайший противник, красный - противник в прямой видимости

Индикация автоприцела

Индикация засвеченных игроком противников

Отображение прогресса ЛБЗ в бою

Отключение камуфляжей и надписей

Спам-фильтр Ангарные моды: Сессионная статистика

Менеджер реплеев

Wargaming FM Радио

Настройка своей кнопки "В бой!"

Просмотр танков которых нет в ангаре

Премиумный и стандартный ангары Повышение производительности: WOT Tweaker. Скачиваемые моды с сервера: Контурные шкурки с зонами пробития

Ангары: День победы, Американский городок, Азиатский городок, День рождения WoT в Европе, День рождения WoT в Китае, Гранд финал WGL Моды ПРОТанки для Windows

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Моды Wot Fan для Windows Что нового в Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016?

Адаптация модификаций под текущий патч

Обновлен XVM, билд 6979

Обновлен конфиг XVM: добавлена миникарта и функционал обмена данных с союзниками (для активации нужно включить XMQP на сайте XVM)

Исправлены оповещения об обновлениях модпака

Обновлена озвучка лампочки (В настройках нужно выбрать вариант 1)

Добавлена замена рекламного постера в ангаре Скриншоты Моды ADBokaT57: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 188 Разработчик ADBokaT57 Последнее обновление 09.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Утилиты - Онлайн игры Отзывы о программе Моды ADBokaT57 Admin Отзывов о программе Моды ADBokaT57 9.17.0 от 29.12.2016 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости